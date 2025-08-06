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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Не втрачає своєї актуальності в наші дні: який сенс вклав в казку "Маленький принц" Екзюпері

Книга “Маленький принц” перетворилася на справжню культурну ікону, яка завойовує серця як дітей, так і дорослих. Проте справжня глибина і сенс, які заклав у свій твір Антуан де Сент-Екзюпері, виходять далеко за межі простої казкової історії.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Про що казка "Маленький принц"

Про що казка "Маленький принц" / © Pixabay

Дискусії щодо справжнього послання, яке прагнув донести автор "Маленького принца", не вщухають і до сьогодні, пишуть у виданні Всеосвіта.

“Маленький принц” — це не просто казка, а справжній філософський маніфест, який поринає у найважливіші теми: пошук сенсу життя, протистояння буденній рутині, а також цінність дружби й щирості.

Найяскравіше тут проступає гостре протиставлення двох світів — світу дорослих і світу дітей. Головний герой стикається з байдужістю і холодністю дорослих, які загубилися у метушні й забули про справжні людські почуття. Водночас дитяча душа прагне правди, відкритості і тепла, яких так бракує навколо. Ця історія — потужне віддзеркалення розриву між наївною чистотою дитинства та обмеженістю дорослого світу.

Безперечно, у центрі оповіді лежить глибока ідея пошуку справжнього сенсу життя. Маленький принц мандрує різними планетами, кожна з яких відкриває йому нові уроки і випробування, прагнучи зрозуміти, навіщо він прийшов у цей світ. Попри численні перешкоди та нерозуміння, він невпинно шукає своє справжнє місце в цьому всесвіті.

Головний герой також проходить важливий урок — вчиться брати на себе відповідальність не лише за власну долю, а й за тих, кого він приручив. У його житті з’являються особливі персонажі — троянда і Лис, завдяки яким він усвідомлює, що піклування про інших — це не обов’язок, а життєва необхідність, адже вони тепер покладаються саме на нього.

Антуан де Сент-Екзюпері створив багатогранну казку, що, здавалося б, адресована дітям, але насправді торкається найглибших людських тем. Ця історія говорить про відповідальність, любов і сенс життя, тому вона лишається вічно актуальною і продовжує знаходити відгук у серцях і дорослих, і дітей.

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