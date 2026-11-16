Не виходьте на зимову прогулянку без цього: сім порад, як захистити лапи собаки

Як захистити лапи собаки взимку / © pexels.com

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Тому взимку власникам собак доводиться трохи змінювати звичний догляд за улюбленцями. Є кілька простих правил, які допоможуть уникнути неприємностей після прогулянок і зберегти лапи здоровими.

Подбайте про зимове взуття для собаки

Спеціальні черевички захищають лапи від холодного асфальту, гострого льоду, солі та хімічних сумішей, якими посипають тротуари. Особливо вони стануть у пригоді собакам, які гуляють переважно містом.

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Підбирати взуття потрібно за розміром лап. Занадто тісні черевички натиратимуть, а великі постійно спадатимуть. Краще вибирати моделі з неслизькою підошвою та надійними застібками.

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Щоправда, не кожна собака одразу погоджується ходити у взутті. Тому знайомити з ним улюбленця варто вдома: спочатку взуйте черевички на кілька хвилин, а потім поступово збільшуйте час. Якщо тварина так і не звикла до них, можна спробувати спеціальний віск або бальзам для лап.

Наносьте на подушечки захисний бальзам

Від морозу та постійного контакту зі снігом шкіра на лапах може пересихати. Через це подушечки стають грубішими, а згодом на них з’являються тріщини.

Перед виходом на вулицю можна наносити спеціальний віск або бальзам для собак. Він створює на шкірі захисний шар і зменшує вплив солі та інших подразників.

Важливо використовувати засоби, призначені саме для тварин. Наносьте їх на чисті сухі лапи, зокрема на подушечки. Водночас не варто розраховувати, що бальзам повністю захистить від морозу чи хімічних реагентів. Якщо надворі сильний холод або багато солі, краще додатково подбати про взуття для собаки.

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Уникайте доріжок, посипаних сіллю та реагентами

Після обробки тротуарів протиожеледними сумішами на поверхні залишається чимало речовин, які можуть подразнювати шкіру тварини. У собаки з’являється почервоніння, лапи починають свербіти, а подушечки можуть потріскатися.

Ще одна небезпека виникає вдома: відчувши дискомфорт, собака починає вилизувати лапи й може проковтнути залишки хімікатів.

Під час прогулянки намагайтеся обирати ділянки, де немає великої кількості солі та реагентів. Якщо ж пройти такими доріжками все-таки довелося, після повернення додому ретельно вимийте лапи улюбленця.

Скоротіть прогулянки у сильний мороз

Навіть собаки, які люблять сніг і холод, можуть постраждати від тривалого перебування на морозі. Особливо це стосується маленьких порід, цуценят і літніх тварин.

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У холодну погоду краще виходити на вулицю частіше, але ненадовго. Тривалість прогулянки залежить від температури, породи, віку та стану здоров’я собаки.

Стежте за поведінкою улюбленця. Якщо він починає тремтіти, підтискає лапи, часто зупиняється або намагається повернутися додому, не змушуйте його гуляти далі. Це може бути ознакою того, що тварині холодно або їй боляче.

Мийте лапи після кожної прогулянки

Це правило особливо актуальне для тих, хто гуляє із собакою міськими вулицями. На лапах залишаються сіль, бруд і реагенти, які можуть викликати подразнення. Якщо тварина потім вилизує подушечки, небажані речовини потрапляють до її організму.

Після прогулянки промийте лапи теплою водою. Не забудьте перевірити простір між пальцями: там часто застрягають сніг, дрібні камінці та крижинки.

Після миття добре витріть лапи рушником, особливо між пальцями. Залишати їх вологими не варто, адже це може спричинити додатковий дискомфорт.

Якщо помітили тріщини, ранки, набряк або сильне почервоніння, краще показати собаку ветеринару.

Слідкуйте за довжиною шерсті між пальцями

Взимку довга шерсть на лапах може завдавати собаці чимало клопоту. Під час прогулянки до неї прилипає мокрий сніг, який швидко замерзає і перетворюється на маленькі крижані грудочки.

Вони заважають ходити, натирають шкіру, а іноді навіть травмують її. Тому власникам довгошерстих собак варто регулярно перевіряти лапи та за потреби підстригати шерсть між пальцями.

Робити це потрібно обережно, щоб не зачепити шкіру. Якщо собака не дозволяє проводити такі процедури або сильно нервує, краще звернутися до грумера.

Приберіть сніг і лід із доріжок у дворі

Якщо собака гуляє на подвір’ї, перевірте, чи безпечно їй пересуватися територією. Приберіть гострі уламки льоду, розчистіть доріжки від снігу та усуньте предмети, об які тварина може поранити лапи.

Окрему увагу приділіть місцям, де утворюється ожеледиця. Для обробки таких ділянок використовуйте засоби, які підходять для територій із домашніми тваринами. Навіть у власному дворі після прогулянки варто оглядати та мити лапи собаки.

FAQ

Чим обробляти лапи собаки взимку перед прогулянкою?

Перед виходом на вулицю можна наносити спеціальний віск або захисний бальзам для лап собак. Він допомагає пом’якшити шкіру та зменшує контакт подушечок із сіллю й реагентами. Якщо надворі сильний мороз або слизько, додатково використовуйте спеціальні черевички. Не варто наносити на лапи собаки креми для людей без рекомендації ветеринара.

Чи потрібно мити лапи собаці після кожної прогулянки взимку?

Так, особливо після прогулянок міськими вулицями, де тротуари посипають сіллю та хімічними реагентами. Промийте лапи теплою водою, приберіть залишки снігу та бруду між пальцями, а потім витріть їх рушником насухо. Це допоможе уникнути подразнення шкіри та не дозволить собаці проковтнути залишки небезпечних речовин, коли вона вилизуватиме лапи.

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