Не викидайте вчорашній рис: простий трюк, щоб він знову став м’яким і розсипчастим

Буває вчорашній рис стає твердим, сухим і злипається, втрачаючи той самий смак і приємну текстуру.

Тетяна Мележик
Як розігріти вчорашній рис, щоб був смачний

Як розігріти вчорашній рис, щоб був смачний

Але повернути йому м’якість і розсипчастість можна за лічені хвилини — і для цього не потрібні ніякі складні кулінарні хитрощі.

Під час зберігання рис втрачає вологу, тому і стає твердим. Щоб відновити смак і текстуру, потрібно просто додати вологу назад. Найпростіший спосіб: покласти рис у миску, зверху покласти 2 кубики льоду і прогріти в мікрохвильовці 2–3 хвилини. Лід поступово тане, пара проникає між рисинками, і кожна стає м’якою та розсипчастою.

Якщо під рукою немає льоду, підійде звичайна вода або навіть бульйон. Достатньо збризнути рис ложкою рідини або додати буквально столову ложку на порцію, накрити миску кришкою і поставити в мікрохвильовку. Кришка збереже пару всередині, і рис пропариться рівномірно. Без кришки цей трюк не спрацює.

Тепер навіть вчорашній гарнір може знову стати головною прикрасою вашого столу.

