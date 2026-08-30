Не викидайте бабусин кришталь: 6 вінтажних речей, які набирають шаленої популярності

Що робити зі старим кришталем

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Ще кілька років тому важкі кришталеві вази, грановані келихи та масивні цукерниці сприймалися як пережиток минулого. Їх роками зберігали за скляними дверцятами серванту, дістаючи лише на великі свята. Однак 2026 року ставлення до вінтажних речей помітно змінюється. Дизайнери у своїй роботі дедалі частіше використовують старовинне скло, незвичайний посуд та речі з історією. Розповідаємо, на які кришталеві предмети варто звернути особливу увагу та дати їм друге життя.

Кришталеві келихи

Найпростіше повернути до життя старі келихи. Не обов’язково чекати Нового року чи іншого свята. Сучасне сервірування столу допускає поєднання вінтажних келихів із простим посудом.

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Особливо цікавими будуть келихи незвичайної форми, з рельєфним грануванням або кольоровими елементами. Вінтажний скляний посуд зараз розглядають не лише як предмет сервірування, а й як декоративний акцент.

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Кришталеві вази

Масивна бабусина ваза зовсім не обов’язково має стояти порожньою в серванті. Її можна використовувати для сезонних квітів, гілок або навіть як самостійний декоративний об’єкт.

Особливо доречною така річ буде в сучасному стриманому інтер’єрі, де немає великої кількості декору.

Цукерниці та фруктовниці

Кришталеві цукерниці, блюда та фруктовниці знову можуть стати частиною гарного та естетичного сервірування. До того ж, їх не потрібно підбирати в ідеально однаковий комплект.

Сучасний тренд якраз дозволяє поєднувати предмети різних епох, кольорів і форм. Такий зібраний інтер’єр матиме живий та водночас вишуканий вигляд.

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Кришталеві графини

Старий графин може отримати зовсім нове життя. Його можна використовувати за призначенням або поставити на кухонну полицю, барний візок чи відкриту консоль.

Якщо графин має красиве гранування, він працюватиме як декоративний об’єкт навіть без води чи напоїв.

Кришталеві салатниці

Не варто недооцінювати великі кришталеві салатниці. На сучасному столі вони можуть цікаво контрастувати з мінімалістичним білим або керамічним посудом.

У них можна подавати салати, фрукти, десерти або використовувати як декоративну чашу. Головне — не намагатися зробити весь стіл виключно кришталевим.

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Незвичайні кришталеві декоративні предмети

Підсвічники, маленькі вазочки, попільнички, декоративні чаші та інші незвичні речі також не варто поспішати викидати. Саме невеликі вінтажні предмети зараз добре вписуються в концепцію зібраного дому, де кожна річ має характер та історію.

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