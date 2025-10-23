Не викидайте чайні пакетики: три несподівані способи, як їх можна використати у саду

Використані чайні пакетики можуть стати у пригоді садівникам / © Credits

Чай — один із найпопулярніших напоїв восени, водночас використані чайні пакетики можуть стати у пригоді садівникам. Експерт радить розглянути можливість їх використання під час роботи у саду, адже вони мають деякі приховані переваги, про які ви можете не знати.

Про це пише Daily Express.

Чайне листя може допомогти при виконанні безлічі садівничих завдань, таких як: удобрення ґрунту, відлякування певних шкідників та може бути використане як гербіцид.

Експерт із садівництва Кріс Вейр наголошує, що чайні пакетики містять багато дубильної кислоти та поживних речовин, які збагачують ґрунт.

Чайні пакетики містять багато поживних речовин, які збагачують ґрунт / © Unsplash

«Чайні пакетики містять корисні сполуки, які покращують структуру ґрунту, утримують вологу та забезпечують рослини необхідними поживними речовинами», — розповів Вейр.

Він також розповів про три способи, як можна застосувати використані чайні пакетики у саду.

Як натуральне добриво

Використані чайні пакетики є ефективним добривом, оскільки під час розкладання вони забезпечують ґрунт необхідними поживними речовинами, такими як азот, фосфор і калій.

Ці поживні речовини допомагають покращити структуру ґрунту, збільшити утримання вологи та дещо знизити рівень pH для рослин, що люблять кислий і середньокислий ґрунт.

Як засіб від шкідників

Розклавши використані чайні пакетики навколо рослин і квітів, ви можете відлякати голодних шкідників. Це ефективний спосіб боротьби зі слимаками та равликами, які полюбляють гризти листя.

Досвідчений садівник радить розкладати пакетики на клумбах і грядках — і тоді сильний запах чаю відлякає шкідників.

Також ці пакетики можуть допомогти тоді, коли домашні тварини «полюбляють» викопувати рослини. В такому разі пакети від чаю слід покласти у ті місця, де чотирилапі зазвичай копають, і злегка присипати землею. Так вони слугуватимуть природним відлякувачем.

Як засіб для приготування компосту

Чайні пакетики також можна використовувати для приготування компосту. Чай багатий на азот, який допомагає органічним речовинам швидше розкладатися, а також він містить такі поживні речовини, як калій і фосфор.

«Вам потрібно переконатися, що самі чайні пакетики повністю компостуються, або ви можете висипати чайне листя безпосередньо в компостну купу. Оскільки чайне листя містить дуже концентровану кількість певних поживних речовин, його найкраще використовувати для рослин, які ростуть у кислому ґрунті», — зазначає досвідчений садівник.

