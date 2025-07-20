Як позбутися гіркоти в огірках / © www.freepik.com/free-photo

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Буває, що ідеальні на вигляд, хрусткі огірочки виявляються гіркими, зазвичай їх одразу хочеться викинути. Та не поспішайте позбуватися таких овочів, адже насправді гіркий смак легко прибрати. Про те, як це швидко і правильно зробити, пише ресурс «Радіо Трек».

Чому огірки гірчать

Гіркота — це не ознака псування, а природна реакція рослини на стресові умови: спеку, недостатній полив чи перепади температур. Винен в цьому кукурбітацин — речовина, яка концентрується ближче до кінчика огірка, одразу під шкіркою.

Як прибрати гіркоту з огірка: дієвий лайфгак, який швидко вирішить проблему

Ретельно промийте гіркі плоди холодною водою. Зріжте приблизно сантиметр з верхнього кінчика плоду. Візьміть цей зрізаний шматочок і почніть терти ним місце зрізу на огірку круговими рухами. Через кілька секунд з’явиться біла піна, саме в ній міститься гіркота. Продовжуйте терти близько 30 секунд, доки піна не перестане утворюватися. Промокніть огірок паперовим рушником, а потім знову добре помийте холодною водою.

Після цієї простої процедури плід більше не матиме гіркоти і знову стане смачним.

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Як обрати смачні огірки без гіркоти

Щоб уникнути гірких плодів ще на етапі покупки, зверніть увагу на такі ознаки:

Колір огірка має бути насичено-зеленим, без жовтих плям.

Поверхня — гладка чи з дрібними пухирцями, але не млява.

На дотик плід повинен бути твердим і пружним.

Кінчики — не зів’ялі та не підсохлі.

Також важливо правильно зберігати огірки. Тримайте їх у холодильнику, але не мийте до моменту вживання, адже волога прискорює псування овочів.