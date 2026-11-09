Не викидайте горіхову шкаралупу: з неї можна зробити підживлення для цвітіння кімнатних рослин

Як приготувати добриво для кімнатних квітів із горіхової шкаралупи / © pixabay.com

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Після очищення волоських горіхів не поспішайте викидати шкаралупу. Її можна використати для домашнього догляду за кімнатними рослинами, але важливо знати, як саме. На відміну від готових мінеральних добрив, шкаралупа розкладається повільно й не забезпечує квіти швидкодоступними поживними речовинами. Тому її краще розглядати як додатковий матеріал для ґрунту.

Як приготувати настій із горіхової шкаралупи

Для домашнього настою знадобляться шкаралупки волоських горіхів і вода. Використовуйте лише чисту сировину без залишків солі, олії чи плісняви.

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Спосіб приготування:

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Візьміть шкаралупу приблизно від 5-6 волоських горіхів і ретельно промийте її. Подрібніть шкаралупу на невеликі шматочки. Залийте її 500 мл гарячої води та залиште настоюватися на добу. Процідіть рідину через дрібне сито. Перед використанням розбавте настій чистою водою у співвідношенні 1:1.

Яким кімнатним квітам підходить настій із горіхової шкаралупи

Найчастіше його застосовують для квітів, які потребують регулярного зволоження ґрунту та добре реагують на органічні добавки.

Фіалка (сенполія). Ця кімнатна рослина цінує помірний полив і легкий ґрунт. Для пишного цвітіння їй потрібні поживні речовини, а настій зі шкаралупи можна використовувати як додатковий засіб у домашньому догляді.

Спатифілум. Рослина відома своїм білим цвітінням і любить вологий, але не перезволожений ґрунт. У догляді за спатифілумом важливо підтримувати регулярний полив і забезпечувати достатнє живлення, щоб він утворював нові листки та квітконоси.

Антуріум. Ця квітка потребує пухкого субстрату, тепла та стабільної вологості. Для активного росту й тривалого цвітіння їй необхідне регулярне підживлення, яке доповнює правильний догляд.

Орхідея фаленопсис. Вона потребує особливого субстрату на основі кори та спеціального режиму поливу. У домашньому догляді для неї важливі належне освітлення, стабільна температура й підживлення, підібране саме для орхідей.

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