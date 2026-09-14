Не викидайте яблучну шкірку: вона може врятувати навіть безнадійно пригоріле деко

Деко / © pexels.com

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Пригоріле деко не обов’язково одразу чистити агресивними засобами. Для розм’якшення засохлого жиру можна використати звичайні яблучні шкірки. Під час нагрівання вони виділяють вологу, а пара допомагає розм’якшити забруднення, після чого їх легше видалити.

Такий спосіб радить польське видання Deccoria.

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Водночас є й інші домашні методи очищення пригорілого дека.

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Як очистити пригоріле деко яблучними шкірками

Якщо на деку накопичився засохлий жир або інші забруднення, можна розкласти на ньому яблучні шкірки та поставити його у розігріту духовку приблизно на 15–30 хвилин.

Під час нагрівання шкірки віддають вологу. Утворена пара допомагає розм’якшити засохлий жир та інші залишки їжі.

Після цього деко потрібно дістати з духовки, трохи охолодити, а потім протерти вологою ганчіркою або м’якою губкою.

Для алюмінієвих дек можна також спробувати потерти пригорілі ділянки внутрішньою стороною свіжої яблучної шкірки. Якщо жир дуже сильно пристав, забруднені місця можна обережно відполірувати.

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Водночас цей спосіб не обов’язково впорається з багаторічним товстим шаром нагару. У такому випадку можуть знадобитися інші методи очищення.

Сода, сіль і пара: які ще є домашні способи

При легких забрудненнях достатньо традиційного способу — теплої води та засобу для миття посуду. Якщо деко сильно забруднене, його можна замочити на 15–30 хвилин, а потім очистити м’якою губкою або щіткою.

Для складніших випадків можна використати кілька інших методів.

Харчова сода

Соду потрібно змішати з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Її наносять на пригорілі ділянки та залишають приблизно на 30 хвилин.

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Якщо забруднення дуже сильні, пасту можна залишити на кілька годин. Після цього поверхню протирають м’якою губкою та ретельно змивають.

Кухонна сіль

Пригорілу поверхню можна щедро посипати сіллю, щоб вона повністю покрила забруднені місця.

Потім деко ставлять у духовку, нагріту приблизно до 50°C, на 30–60 хвилин. Після охолодження сіль прибирають, а деко миють теплою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Цей метод радять використовувати обережно, особливо якщо поверхня дека делікатна.

Вода і пара

Якщо забруднення не надто сильні, допомогти може звичайна пара. Можна налити воду в деко або поставити в духовку ємність із водою та нагрівати її протягом кількох хвилин.

Волога допоможе розм’якшити засохлий жир, після чого його буде простіше видалити м’якою губкою.

Які дека не можна чистити агресивно

Перед використанням будь-якого домашнього способу потрібно з’ясувати, з якого матеріалу виготовлене деко.

Дека з антипригарним покриттям не варто чистити металевими губками або жорсткою стороною звичайної губки — це може подряпати поверхню.

Алюмінієві дека не рекомендують очищати оцтом або лимонною кислотою. Якщо є сумніви щодо безпечності певного способу, спочатку його краще перевірити на невеликій непомітній ділянці.

Чому старий жир так важко відмити

Під час випікання жир, який потрапляє на поверхню дека, нагрівається до високої температури. З часом він змінюється під дією тепла, а нові шари забруднень знову й знову нагріваються.

У результаті утворюється темний і твердий шар пригорілого жиру, який після кожного наступного використання стає дедалі складнішим для очищення.

Тому деко бажано мити якомога швидше після випікання. Чим довше забруднення залишаються на поверхні, тим сильніше вони закріплюються.

Сама пригоріла пляма не обов’язково становить негайну загрозу для здоров’я. Однак регулярно готувати їжу на сильно забрудненому деку не рекомендують: старий жир і залишки їжі під час повторного нагрівання можуть диміти, давати неприємний запах і навіть впливати на смак страв.

Є і ще одне важливе правило: гаряче деко не можна одразу заливати холодною водою. Різка зміна температури може деформувати його, а для деяких матеріалів — пошкодити поверхню. Після випікання потрібно дати деку охолонути і лише потім мити.

Яблучні шкірки не замінять сильний засіб для очищення, якщо на деку роками накопичувався товстий шар нагару. Але для засохлого жиру вони можуть стати простим способом попередньо розм’якшити забруднення — замість того щоб одразу використовувати агресивну хімію.

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