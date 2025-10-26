Не викидайте хризантеми після цвітіння: що зробити, аби вони цвіли не один сезон

Хризантеми / © Getty Images

Багато хто викидає хризантеми, як тільки вони відцвітуть. Однак їх можна пересадити у ваш сад і вони будуть рости як багаторічні рослини.

Тож як доглядати за цими квітами після того, як вони відцвіли та де їх зберігати взимку, розповіли експерти ресурсу Martha Stewart.

Квіткова експертка Френкі Гніводда каже, що сонячне світло та вода - є двома найважливішими факторами. Поливати квіти слід, як тільки верхній шар ґрунту підсихає. Вони також найкраще ростуть, коли є велика кількість сонця. Якщо вони занадто затінені, квіти швидко в’януть. Ще один фактор, який слід враховувати, – це контроль температури. Хризантемам потрібні прохолодні умови.

Як обрізати відцвілі квіти

Обрізання відцвілих квітів гарантує, що енергія хризантеми буде спрямована на нове зростання. Це значно збільшує тривалість життя та красу вашої рослини протягом усього сезону.

Експертка чекає поки квіти повністю відцвітуть і стануть коричневими. Потім зрізає їх трохи вище здорових листків. Чим частіше обрізати відцвілі квіти, тим більше свіжих бутонів з’явиться.

Коли хризантема повністю відцвіте, то слід зрізати всі стебла, залишаючи пеньки висотою близько 5 см.

Де зберігати взимку

В кінці вегетаційного періоду, після того, як хризантема закінчить цвісти і її листя почне відмирати, обріжте всі стебла.

Потім помістіть рослину в прохолодне місце для зимового періоду спокою. Температура не повинна опускатися нижче нуля, оскільки більшість горщикових мам не є морозостійкими. Під час зимового спокою ґрунт має бути злегка вологим, але не повністю сухим.

Як пересадити хризантеми

Найкращий час для висаджування горщиків з хризантемами у відкритий ґрунт – весна, коли минуть пізні заморозки.

Хризантеми можуть рости на більшості типів ґрунтів, якщо вони добре дреновані. Не саджайте хризантеми в місцях, де накопичується вода, особливо взимку, і переконайтеся, що це місце отримує достатньо сонячного світла

Підготуйте ґрунт: видаліть будь-які навколишні бур'яни та розпушіть землю, потім викопайте яму трохи більшу за кореневу грудку. Обережно вийміть рослину з горщика, не пошкоджуючи кореневу грудку, потім перемістіть її в посадкову яму та заповніть її ґрунтом. Добре полий квітку після того, як вона буде закріплена. Замульчуйте ґрунт навколо рослини. Можна використовувати деревну тріску, солому або іншу органічну мульчу.

Протягом вегетаційного періоду варто удобряти кущі квітів комплексними добривами. Зазвичай цій рослині потрібні азотні добрива протягом першої половини вегетаційного періоду.

У другій половині слід обрати фосфорні та калійні добрива. Щоб стимулювати ріст і зміцнити рослину, використовуйте 2-відсотковий розчин бурштинової кислоти.

Нагадаємо, ми писали про те, як уберегти хризантеми від холоду та подовжити їхнє цвітіння.