Не викидайте кришечки від вологих серветок: лайфгак, який стане у пригоді кожній господині

Не викидайте кришечки від серветок

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Один із таких способів — використання пластикової кришечки від упаковання вологих серветок. Порожні упаковання зазвичай одразу опиняються у смітнику. Проте одна їхня деталь може виявитися напрочуд корисною на кухні. Звичайну пластикову кришечку можна використати повторно, перетворивши її на зручний дозатор для пакетів із крупами, цукром та іншими сипучими продуктами. Такий простий лайфгак допоможе акуратніше насипати продукти й уникнути їх випадкового просипання.

Навіщо прикріплювати кришечку від серветок до пакета з крупою

Багатьом знайома ситуація, коли після відкриття пакета з рисом, гречкою або іншою крупою його стає незручно використовувати. Під час пересипання частина продукту може потрапити на стіл, а відкриту упаковку доводиться щоразу загортати або закріплювати прищіпкою. Саме тут може стати у пригоді пластикова кришечка від вологих серветок.

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Вона має відкидний механізм, завдяки якому отвір можна легко відкривати та закривати. Якщо прикріпити таку кришечку до пакета із сипучим продуктом, вийде своєрідний дозатор. Через нього можна насипати необхідну кількість крупи, не розрізаючи щоразу упаковання та не пересипаючи весь її вміст в окрему ємність.

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Особливо зручним такий лайфгак може бути для невеликих пакетів із рисом, гречкою, пшоном та іншими крупами.

Використання кришечок

Як зробити дозатор із кришечки від вологих серветок

Для виготовлення простого кухонного пристосування знадобиться порожня упаковка від вологих серветок із пластиковою кришечкою, ножиці та двостороння клейка стрічка.

Насамперед потрібно акуратно відокремити кришечку від порожнього упаковання. Зробити це можна ножицями, намагаючись не пошкодити відкидний механізм.

Після цього кришечку необхідно ретельно вимити, видалити залишки засобу для просочування серветок і повністю висушити.

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Далі потрібно виконати кілька простих дій:

Виберіть пакет із крупою, до якого хочете прикріпити дозатор. Прикладіть закриту кришечку до верхньої частини пакета, щоб визначити зручне місце. Закріпіть її по зовнішньому краю за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. Обережно відкрийте кришечку та зробіть у пакеті невеликий отвір, не виходячи за межі пластикової рамки. Перевірте, чи добре тримається конструкція та чи не просипається крупа з боків.

Після цього саморобний дозатор можна використовувати для пересипання продукту.

Важливо, щоб клейка стрічка не контактувала безпосередньо з їжею. Також кришечка має бути чистою, без сторонніх запахів і залишків мийних засобів. Якщо неможливо забезпечити належну гігієну, для харчових продуктів краще використовувати спеціальний дозатор із харчового пластику.

Головна перевага незвичайного пристосування — його простота. Для виготовлення не потрібно купувати спеціальні інструменти або витрачати багато часу.

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Ще один плюс — зручність дозування. Завдяки відкидній кришечці можна висипати крупу невеликими порціями, що особливо корисно під час щоденного приготування їжі.

Для яких продуктів підійде такий лайфгак

Саморобну кришечку можна спробувати використовувати для різних сипучих продуктів. Найкраще такий спосіб підходить для круп, які легко пересипаються через невеликий отвір. Наприклад, рису, гречки, пшона або дрібних макаронних виробів.

Також конструкцію можна пристосувати до упаковок із цукром, проте важливо враховувати розмір отвору та міцність пакета.

Із борошном, крохмалем та іншими дуже дрібними продуктами потрібно бути обережнішими. Вони можуть проникати через нещільні з’єднання та просипатися навіть тоді, коли кришечка закрита. Тому перед використанням варто перевірити саморобний дозатор на невеликій кількості продукту.

Важливо пам’ятати, що саморобна конструкція не забезпечує повної герметичності. Вона може бути зручною для короткочасного використання, але не замінює спеціальних харчових контейнерів для тривалого зберігання.

Як правильно зберігати крупи після відкриття упаковання

Навіть якщо пакет обладнаний зручною кришечкою, важливо дотримуватися правил зберігання сипучих продуктів.

Крупи потрібно тримати в сухому, прохолодному місці, захищеному від вологи, прямих сонячних променів та сторонніх запахів.

Для тривалого зберігання найкраще підходять спеціальні контейнери з кришками, що щільно закриваються. Вони допомагають захистити продукти від вологи та кухонних шкідників.

Якщо ж крупа швидко використовується, саморобний дозатор може стати зручним тимчасовим рішенням за умови, що всі матеріали безпечні для такого застосування.

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