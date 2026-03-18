Не викидайте кухонні губки: експерт пояснив, як вони можуть допомогти садівникам

З настанням теплішої погоди садівникам радять активніше братися до весняних робіт і водночас переглянути підхід до утилізації побутових відходів. Експерти зазначають, що варто звернути увагу на незвичний, але ефективний спосіб — використання старих губок та інших органічних матеріалів у компості.

Про це повідомило видання Express.

За словами експерта з садівництва компанії Річарда Кінга, весна є сприятливим періодом для запуску або оновлення компостних куп. Підвищення температури й довші світлові дні стимулюють мікробну активність, що прискорює процес розкладання. Компост, як пояснює фахівець, допомагає наситити ґрунт поживними речовинами та одночасно зменшує обсяг відходів.

Одним із маловідомих, але корисних компонентів компосту є старі губки. Якщо вони виготовлені з натуральних матеріалів, зокрема люфи або целюлози, їх рекомендують подрібнювати і додавати до компостної купи. Такі губки здатні утримувати вологу, що важливо для підтримання активності мікроорганізмів, а також допомагають збалансувати матеріали, багаті на азот. Водночас експерт наголошує: синтетичні кухонні губки не підходять для компостування, оскільки можуть містити речовини, які шкодять якості компосту.

Крім того, старі губки можна використовувати і в горщиках для рослин. Якщо розмістити їх на дні під шаром ґрунту, вони поступово накопичуватимуть і віддаватимуть вологу, що може бути корисним у періоди спеки.

Серед інших матеріалів, які можна додавати до компосту, експерт називає залишки звичайного хліба, крихти крекерів і випічки за умови, що вони не містять масла. Також для компосту підходить волосся людини та шерсть домашніх тварин. Вони містять азот, який сприяє швидшому розкладанню органіки та формуванню поживного середовища. Водночас надлишок волосся може злипатися в грудки і сповільнювати процес, тому його рекомендують змішувати з сухими матеріалами, наприклад, соломою.

Окремо фахівець згадує пташине пір’я, яке також є джерелом азоту. Однак через повільне розкладання його радять попередньо подрібнювати, щоб прискорити процес.

Ще одним корисним компонентом для компосту можуть стати натуральні винні корки. Вони біорозкладні та сприяють різноманітності органічних матеріалів у компості. Водночас через щільну структуру корки також варто подрібнювати перед додаванням.

