Як змусити орхідею безперервно цвісти / © Freepik

Багато господинь скаржаться, що їхні орхідеї перестають цвісти восени та взимку. Насправді секрет пишного цвітіння криється не у дорогих добривах, а в простих домашніх відходах, які більшість просто викидає. Цей природний стимулятор можна приготувати за кілька хвилин — і вже за тиждень ви побачите, як ваша орхідея оживе.

Які кухонні відходи допоможуть стимулювати орхідею зацвісти навіть узимку

Бананова шкірка для цвітіння. Ці відходи містять калій, магній і фосфор — три ключові елементи, що відповідають за утворення бутонів і стійкість рослини до холоду. Як використовувати таке підживлення? Подрібніть шкірку одного банана, залийте літрою теплої води та настоюйте 24 години. Процідіть і полийте орхідею під корінь чи обприскайте листя. Таке підживлення пожвавить навіть сплячу рослину, стимулюючи утворення нових квітконосів.

Вода з-під варених яєць. Коли варите яйця, не виливайте воду, в ній залишається кальцій, який зміцнює структуру клітин рослини і стимулює розвиток здорового коріння. Після охолодження води полийте орхідею, це природна альтернатива дорогим мінеральним комплексам.

Кавова гуща. Залишки натуральної кави роблять субстрат пухким і насичують його азотом. Суху кавову гущу додайте до кори або моху, в якому росте орхідея. Але робіть це не частіше ніж раз на два тижні, інакше може підвищитись кислотність.

Картопляний настій для стимуляції росту бутонів. Відвар після варіння картоплі — це справжній еліксир для цвітіння. У ньому багато крохмалю, який підживлює коріння квітки та допомагає утворенню бутонів. Поливати таким настоєм можна раз на 10 днів, коли орхідея перебуває у фазі спокою або перед цвітінням.

Як правильно підживлювати орхідею

Використовуйте підживлення на вологий ґрунт, щоб не обпекти коріння.

Взимку проводьте процедуру раз на 2-3 тижні.

Не змішуйте кілька видів настоїв одночасно.

Якщо дотримуватися цих простих рекомендацій, вже через 10-14 днів орхідея оновиться, листя стане пружним, а на стеблах з’являться нові квітконоси. Адже домашні добрива не лише підсилюють цвітіння, а й допомагають рослині відновитись після стресу, пересаджування чи хвороби.