Не викидайте шкаралупу від волоських горіхів: ці відходи допоможуть вирішити купу побутових проблем

Більшість людей після розколювання волоських горіхів одразу викидають шкаралупу, вважаючи її непотрібною. Проте досвідчені господарі знають: це не сміття, а цінний природний матеріал, який можна використовувати десятками способів — від догляду за садом до очищення води.

Натуральне паливо для грубки чи каміна. Шкаралупа волоських горіхів чудово горить і дає багато тепла. Якщо висушити її й зберігати в мішку, то взимку можна використовувати як екологічне паливо, воно не димить і залишає мінімум попелу.

Ідеальний дренаж для квіткових горщиків. Подрібнена шкаралупа — чудова альтернатива керамзиту. Вона забезпечує провітрювання коренів і захист від загнивання, тому її варто насипати на дно горщика перед посадкою квітів або розсади.

Очищення води. Подрібнену шкаралупу можна кидати у воду, щоб видалити запах та різні домішки. Вона діє як природний фільтр завдяки своїй пористій структурі, абсорбуючи шкідливі речовини.

Засіб для полірування дерев’яних поверхонь. Якщо шкаралупу висушити та потерти нею дерев’яний стіл чи підвіконня, то поверхня стане блискучою. Ефект посилюється, якщо змішати подрібнену шкаралупу з невеликою кількістю оливкової або лляної олії.

Органічне добриво для саду. Після згорання шкаралупи залишається попіл, багатий на калій і кальцій. Його можна використовувати як натуральне підживлення для садових культур, особливо для помідорів, троянд і плодових дерев.