Як використовувати скошену траву на городі / © Фото з відкритих джерел

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Скошена трава є природним джерелом азоту, калію та інших мікроелементів, необхідних для повноцінного розвитку рослин. Під час розкладання органічна маса повертає корисні речовини у ґрунт, сприяючи підвищенню його родючості. Саме тому досвідчені городники намагаються максимально ефективно використовувати зелень після косіння, перетворюючи її на цінний ресурс для ділянки. Про це пише ресурс zaxid.net.

Компостування для отримання поживного добрива

Одним із найпоширеніших способів використання скошеної трави є компостування. Завдяки високому вмісту азоту зелена маса прискорює процес перегнивання органічних відходів і сприяє утворенню якісного компосту.

Для кращого результату траву чергують із сухим листям, соломою, подрібненими гілками чи папером. Таке поєднання забезпечує правильне дозрівання компостної маси та запобігає її ущільненню.

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Мульчування грядок

Підв’ялена трава добре підходить для мульчування овочевих і ягідних культур. Шар мульчі допомагає довше зберігати вологу в ґрунті, зменшує перегрівання землі та стримує зростання бур’янів.

Поступове розкладання трав’яного покриву забезпечує додаткове живлення рослин органічними речовинами. Особливо ефективним мульчування вважається для томатів, огірків, перцю, полуниці та ягідних кущів.

Захист кореневої системи

Використання скошеної трави як природного покривного матеріалу сприяє захисту коренів від перегрівання та різких температурних коливань.

Трав’яний шар навколо дерев, кущів і багаторічних рослин допомагає утримувати вологу та створює сприятливі умови для розвитку кореневої системи. Особливо корисним такий захист є в періоди літньої спеки та під час осіннього похолодання.

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Підживлення газону

Дрібні залишки скошеної трави можуть використовуватися як природне органічне підживлення газону. Поступове перегнивання зеленої маси повертає в ґрунт частину поживних речовин, які були використані рослинами під час зростання.

Такий підхід сприяє підтриманню насиченого зеленого кольору травостою, покращенню структури ґрунту та зменшенню потреби у внесенні мінеральних добрив.

Приготування зеленого добрива

Одним із найцінніших способів використання скошеної трави є приготування рідкого органічного підживлення.

Для цього ємність приблизно на дві третини заповнюється свіжою травою та заливається водою. Після настоювання протягом 7-10 днів утворюється концентрований живильний розчин, багатий на азот та інші корисні речовини.

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Перед використанням настій розводиться водою у співвідношенні 1:10. Таке підживлення особливо добре підходить для огірків, кабачків, гарбузів, капусти та інших культур, які потребують активного нарощування зеленої маси.

Яку траву не варто використовувати

Для компостування, мульчування та підживлення придатна лише трава, що не піддавалася обробці гербіцидами або іншими хімічними препаратами.

Також небажаним є використання рослин із дозрілим насінням бур’янів, оскільки це може сприяти їх поширенню на городі та у саду.

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