Не викидайте старі горщики, адже вони допоможуть заощадити гроші та навести ідеальний лад удома

Що зробити зі старих горщиків / © pexels.com

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Те, що здається непотрібним, може стати практичною річчю для дому. Достатньо трохи фантазії, щоб перетворити звичайний горщик на корисний органайзер, декоративний елемент або навіть помічника в побуті, пишуть в TN.

Як можна використати старі горщики вдома

Органайзер для дрібниць

Квіткові горщики чудово підходять для зберігання предметів, які постійно губляться. У них можна складати олівці, ручки, пензлі, ножиці, викрутки, кабелі, зарядні пристрої або інші дрібні речі. Це допоможе підтримувати порядок на робочому столі чи в майстерні.

Зручне місце для кухонного приладдя

На кухні горщик легко замінить дорогий органайзер. У ньому зручно зберігати дерев’яні ложки, лопатки, вінчики та інше кухонне приладдя. Так усе необхідне завжди буде під рукою.

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Контейнер для дрібних речей у ванній

Косметичні пензлі, гребінці, ватні палички, гумки для волосся чи інші аксесуари можна акуратно скласти в один горщик. Це допоможе звільнити місце на полицях і зробить ванну кімнату більш охайною.

Мінікашпо для нових рослин

Навіть якщо старий горщик уже не надто привабливий зовні, його можна пофарбувати або задекорувати мотузкою, тканиною чи фарбою. Після цього він знову стане стильним кашпо для кімнатних квітів або сукулентів.

Декор для оселі або саду

Кілька старих горщиків різного розміру легко перетворити на цікаву композицію для балкона, тераси чи подвір’я. Їх можна прикрасити розписом, камінцями або мозаїкою, створивши унікальний елемент декору.

Чому варто дати старим горщикам друге життя

Повторне використання речей дозволяє не лише заощадити сімейний бюджет, а й зменшити кількість побутових відходів. Замість купівлі нових органайзерів або контейнерів можна скористатися тим, що вже є вдома. Це простий спосіб зробити оселю більш функціональною без додаткових витрат.

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FAQ

Що можна зробити зі старих квіткових горщиків?

Старі горщики можна використовувати як органайзери для канцелярії, кухонного приладдя, косметики чи інструментів. Крім того, вони підходять для створення декоративних композицій, нових кашпо або виробів для саду.

Як повторно використовувати пластикові горщики для квітів?

Пластикові горщики легко перетворити на контейнери для зберігання дрібниць, ємності для вирощування розсади, органайзери для майстерні або декор для балкона. За бажання їх можна пофарбувати чи прикрасити, щоб вони гармонійно вписувалися в інтер’єр.

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