Не викидайте старі рушники: 11 геніальних способів використати їх удома

Куди подіти старі рушники

Реклама

Під час сезонного прибирання не варто одразу позбуватися зношеного текстилю. Експерти переконують, що старі рушники можна використати ще раз. Вони можуть ще багато років послужити вам у побуті, якщо знати правильне застосування. Куди подіти старі рушники — розповідаємо далі.

Про це пише Martha Stewart.

Реклама

Не поспішайте викидати: 11 практичних способів дати друге життя старим рушникам

Якщо ваші старі рушники втратили колір та текстуру, їх можна використати для практичних господарських потреб. Разом із засновницею благодійної організації Linens N Love Мей Ван сертифікована організаторка Дарла ДеМорроу розповіла про 11 способів знайти застосування старим рушникам.

Реклама

Насамперед, зношений рушник легко перетворити на альтернативу ганчірці для підлоги. Для цього достатньо вирізати шматок потрібного розміру, щоб щільно обгорнути основу швабри.

Також старі рушники можна розрізати на невеликі шматки та використовувати їх як багаторазові спонжі для зняття макіяжу чи глиняних масок. Потім їх можна повторно прати.

«Я нарізаю рушник на квадрати або прямокутники, трохи менші за розмір мобільного телефону. Використовую їх з улюбленою міцелярною водою або засобом для очищення обличчя, щоб зняти макіяж, кидаю в невеликий сітчастий мішечок для білизни, перу, та використовую повторно», — каже ДеМорроу.

Текстиль стане в пригоді після купання тварин або як додаткова підстилка у переносках та лежаках. Окремий рушник варто тримати біля вхідних дверей, щоб витирати брудні лапи після прогулянки в дощову погоду.

Реклама

Також старий рушник можна використати як підкладку в авто під дитяче крісло. Вони часто продавлюють сидіння чи псують його. Тож непотрібний рушник може стати порятунком у такій ситуації.

Перетворити непотрібний рушник можна на фартушок для дитини, якщо вона багато малює чи любить готувати з вами. Виріжте всередині рушника отвір для голови дитини та використовуйте ще багато разів.

Старі рушники можна використати як наповнювач для текстильних подушок у вітальні. Складений рушник усередині допомагає створювати потрібний об’єм таким подушкам.

«Якщо у вас є хороші бавовняні рушники, які вже давно не в моді, вони чудово підійдуть для витирання пилу та полірування меблів. Якщо ви наріжете їх на форми розміром приблизно з паперовий рушник, їх буде легше зберігати, а також буде практичніше прати та зрештою викидати».

Реклама

Засновниця Linens N Love Мей Ван пропонує використовувати щільні рушники під час прополювання чи посадки рослин. Рушник, складений удвічі або втричі, зменшує навантаження на коліна під час тривалої роботи на землі.

Під час раптових весняних похолодань легкий рушник, обережно накинутий на молоді паростки, допомагає утримувати тепло біля ґрунту та захищає рослини від вимерзання. Тож ви можете захистити свою розсаду старим текстилем та рушниками.

А ще непотрібний рушник завжди можна покласти у багажник. Текстиль у машині знадобиться для багатьох дрібниць.

Останній варіант, але не менш важливий, куди подіти старі рушники, це віддати у притулки для тварин. Притулки часто потребують рушників, аби підстилати їх тваринам, утеплювати вольєри, мити та доглядати за тваринами. Не забудьте подзвонити у притулок і перепитати, чи приймає він таку допомогу.

У чому замочити кухонні рушники, аби прибрати запах

Нагадаємо, що через щоденний контакт із жиром і залишками їжі кухонні рушники втрачають білизну, стають жорсткими та набувають неприємного запаху, адже звичайне прання не завжди здатне видалити глибокі забруднення.

Повернути тканині чистоту й свіжість допоможе 15-хвилинне замочування в розчині з 2 літрів гарячої води, 1 ст. л. кисневого відбілювача, 1 ст. л. прального засобу та 1 ч. л. рідини для миття посуду, яка ефективно розчиняє жир.

Після замочування складні плями варто злегка потерти руками або м’якою щіткою, після чого випрати рушники в машинці: білі — за 60 °C, кольорові — за нижчої температури, добре прополоскати й висушити.

Щоб уникнути появи затхлого запаху, не залишайте вологі речі в кошику для білизни, не перевантажуйте барабан пральної машини та розвішуйте текстиль одразу після прання.

Новини партнерів