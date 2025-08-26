Не викидайте ці відходи, а закопайте в горщик: навіть дуже кволий спатифілум рясно зацвіте

Як змусити спатифілум зацвісти

Реклама

Спатифілум вважається досить невибагливою кімнатною рослиною. Проте в холодну пору року він часто втрачає свої сили: листя жовтіє, квітконоси сохнуть, а сам кущ має кволий вигляд. Багато господинь у таких випадках викидають квітку, думаючи, що врятувати її вже неможливо. Насправді спатифілум можна оживити простим і доступним способом — достатньо закопати в горщик один із цих секретних інгредієнтів.

Чому спатифілум слабшає і не цвіте в холодну пору року

Взимку рослині бракує світла, через що вона сповільнює своє зростання. Також впливають сухе повітря від батарей, надлишок поливу чи жорстка вода. У результаті коріння поступово втрачає здатність повноцінно живити квітку, і вона починає хворіти.

Що потрібно закопати в ґрунт, щоб спатифілум ожив і зацвів

Професійні флористи радять використовувати натуральні підживлення, які стимулюватимуть кореневу систему. Найефективніші з них:

Реклама

Бананова шкірка містить калій і магній, які відповідають за рясне цвітіння. Достатньо закопати невеликий шматочок у ґрунт, і квітка знову оживе.

Мелена яєчна шкаралупа насичує землю кальцієм і робить її менш кислою.

Використана заварка чорного чаю утримує вологу всередині ґрунту та поступово віддає корисні мікроелементи.

Якщо хоча б один із цих компонентів додати в горщик, навіть кволий спатифілум почне формувати нові листочки, а вже через кілька тижнів випустить бутони.

Які ще поради для догляду за спатифілумом восени та взимку