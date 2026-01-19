Не викидайте втулки від туалетного паперу: чотири геніальні способи перетворити їх на корисні речі вдома

Втулки від туалетного паперу: як їх можна використовувати з користю / © pexels.com

Найпростіший спосіб — перетворити втулки на зручний органайзер. Досить склеїти кілька трубок між собою, поставити на картонне дно та прикрасити фарбою, тканиною або залишками шпалер. Ідеальна підставка для олівців, пензлів чи косметики не тільки прибере безлад у шухляді, а й виглядатиме стильно.

Любите птахів? Втулки легко перетворюються на годівнички. Обмажте трубку сумішшю з борошна та води, обваляйте в зерні та підвісьте на дерево. Безпечна і корисна знахідка для пернатих, яка ще й зменшує кількість сміття.

Дачникам і городникам втулки особливо стануть у пригоді. Картон швидко розкладається у ґрунті, тож їх можна використовувати для розсади. Молоді рослини можна висаджувати прямо в землю разом із втулкою — і жодного пересаджування! Ідеально для перців, помідорів та інших культур.

А якщо готуєтеся до пікніка чи поїздки на дачу, втулка стане безпечним чохлом для ножа. Просто надіньте її на лезо, стисніть пальцями та заховайте кінчик всередину. Легко, надійно і безпечно.

Кожна така маленька хитрість робить життя простішим, а світ — чистішим. Використовуйте втулки з розумом — це зручно, корисно та економно!