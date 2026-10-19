Не викидайте втулки від туалетного паперу: чим вони корисні в саду та на городі восени

Використання втулок від туалетного паперу

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Восени на присадибних ділянках накопичується багато опалого листя та рослинних решток. Частину цих матеріалів можна перетворити на компост, а звичайний картон допоможе урізноманітнити його склад.

Як пояснюють експерти, картонні втулки також придатні для виготовлення невеликих горщиків під розсаду. Тому їх не обов’язково викидати після використання туалетного паперу.

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Навіщо додавати картонні втулки в компост восени

У жовтні одна з найкорисніших можливостей застосування втулок — додавання до компостної купи.

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Для якісного компостування потрібне поєднання органічних матеріалів, багатих на азот і вуглець.

До азотистих, або умовно «зелених», компонентів належать свіжа скошена трава, овочеві рештки та інші соковиті рослинні відходи. До вуглецевих, або «коричневих», — сухе листя, солома, подрібнений папір і картон.

Втулки від туалетного паперу належать до вуглецевих матеріалів. Їх додавання допомагає підтримувати баланс компонентів компосту, особливо коли в ньому багато вологих рослинних решток.

Отже, втулки від туалетного паперу та паперових рушників можна використовувати для домашнього компостування.

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Як правильно додавати втулки до компосту

Щоб картон швидше розкладався, потрібно:

Зняти з втулок залишки туалетного паперу, якщо вони є. Розірвати або розрізати картон на невеликі шматочки. Рівномірно змішати його з іншими компостними матеріалами. Перевірити вологість компосту, він має бути вологим, але не перезволоженим. За потреби перемішувати суміш, щоб до неї надходило повітря.

Не варто просто складати в компостну купу багато цілих втулок. Після намокання картон може злипатися, через що розкладатиметься повільніше.

Також важливо пам’ятати, що самі по собі втулки не є добривом швидкої дії. Вони поступово розкладаються разом з іншою органікою й стають частиною готового компосту.

Чи можна закопувати картонні втулки безпосередньо в грядки

Звичайний непокритий картон здатний розкладатися в ґрунті. Проте це не означає, що цілі втулки потрібно масово закопувати восени.

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Для розкладання картону мікроорганізмам потрібні відповідна вологість, температура та доступ до інших поживних речовин.

Якщо внести багато картону в одне місце, його розкладання може відбуватися повільно. Крім того, надлишок матеріалів із високим вмістом вуглецю здатний тимчасово впливати на доступність азоту для рослин.

Тому для звичайних осінніх робіт краще додавати подрібнені втулки до компосту, де легше контролювати співвідношення органічних компонентів.

Для чого збирати втулки до весни

Хоча в жовтні основна робота з овочевою розсадою вже завершена, картонні втулки можуть знадобитися наступного сезону.

Горщики для розсади

Із втулок можна зробити прості індивідуальні ємності для посіву насіння.

Для цього картонні циліндри встановлюють вертикально в лоток, наповнюють субстратом і висівають насіння. Такі горщики особливо зручні для культур, у яких на початковому етапі швидко розвивається коріння, наприклад гороху або запашного горошку.

Під час пересаджування картонну ємність можна залишати разом із рослиною в ґрунті. У такому разі її потрібно повністю заглибити, щоб краї не виступали над поверхнею землі й не пересихали.

Якщо стінки залишаються надто міцними, їх можна обережно надрізати, щоб вони не стримували розвиток коріння.

Використання втулок від туалетного паперу

Захист молодих рослин від шкідників

Ще один весняний спосіб застосування втулок — виготовлення захисних комірців.

Їх використовують проти підгризаючих совок, гусениці яких можуть пошкоджувати стебла молодих рослин поблизу поверхні ґрунту. Для цього втулку встановлюють навколо стебла, трохи заглиблюючи її нижній край у землю.

Однак цей спосіб не захищає від усіх городніх шкідників і не замінює регулярного огляду рослин.

Які картонні втулки не підходять для городу

Для компостування та вирощування розсади варто обирати лише звичайні чисті втулки з непокритого картону.

Не рекомендується використовувати матеріали:

із пластиковим або водонепроникним покриттям;

із залишками клею чи інших невідомих речовин у значній кількості;

із пліснявою;

сильно забруднені побутовою хімією.

Якщо втулки планують залишити до весни, їх слід зберігати в сухому місці, захищеному від вологи.

Восени вони можуть стати частиною компостної суміші, а навесні — простим матеріалом для посівних горщиків і захисту розсади. Це дозволяє повторно використовувати звичайний картон без придбання додаткових садових пристосувань.

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