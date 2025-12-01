Не викидайте зіпсовані крупи: вони неодмінно вам згодяться для вирішення побутових проблем

Більшість господинь автоматично викидають крупи, які стали вологими, змінили запах і вже не підходять для приготування страв. Але дарма: навіть непридатні до їжі зернові продукти можуть стати незамінними помічниками у господарстві. Вони чудово поглинають вологу, усувають запахи, допомагають у догляді за речами й навіть рятують рослини. Головне — знати, як правильно їх застосувати.

Вбирають зайву вологу в домі. Старий рис, гречка або пшоно працюють як природний абсорбент. Що можна зробити: насипати крупу в тканинний мішечок і покласти в шафу, речі не будуть мати запаху сирості. Щоб у ванній не було плісняви, поставте мисочку з крупою, сирість та цвіль більше не надокучатимуть. Залиште пакетик із крупою в ящику зі взуттям — це прибере неприємний запах. Крупа вбирає вологу не гірше за куплені осушувачі.

Очищення посуду та каструль. Дрібно перемелена та розсипчаста суха крупа діє як ніжний абразив. Насипте трохи крупи на губку, змішайте з краплею мийного засобу. Помийте каструлю або сковорідку. Такий засіб швидко видаляє нагар і жир, не пошкоджуючи покриття.

Засіб проти неприємних запахів у холодильнику. Неприємний запах холодильної камери можна швидко усунути за допомогою крупи. Насипте рис або гречку в невелику чашку, поставте її всередину на 12 години. Крупа поглинає аромати так само ефективно, як і сода.

Порятунок смартфона після потрапляння вологи. Якщо телефон трохи намок, зіпсовані крупи допоможуть вирішити проблему. Засипте сухий рис у контейнер, покладіть туди телефон на 6 годин. Рис витягує воду з корпусу, зменшуючи ризик пошкодження.