Не вимовляйте ці 5 фраз про гроші: народні прикмети про фінансову невдачу

Гроші / © pexels.com

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Езотерики переконані, що постійні скарги на нестачу коштів та невпевненість у собі нібито притягують бідність. Вони радять звернути увагу на п’ять фраз, які краще не повторювати.

Про це пише radiotrek.

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На думку прихильників езотеричних учень, фінансове благополуччя залежить не лише від обставин, а й від того, як людина мислить і говорить про гроші.

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Які фрази нібито притягують бідність

1. «Мені це не по кишені»

Вислови на кшталт «Я не можу собі цього дозволити» або «Це надто дорого для мене» езотерики вважають негативними фінансовими установками.

За їхніми переконаннями, такими словами людина ніби повідомляє Всесвіту, що не потребує бажаних речей чи послуг. Відповідно, вона начебто сама відмовляється від можливості отримати кошти на їх придбання.

2. «Високооплачувана робота мені не світить»

Постійні сумніви у власних здібностях і переконання, що людина недостатньо досвідчена для хорошої посади, також відносять до установок, які заважають фінансовому зростанню.

Езотерики пояснюють це невпевненістю у власній цінності. На їхню думку, людина, яка вважає себе негідною високої зарплати, підсвідомо відмовляється від можливостей покращити своє матеріальне становище.

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3. «Як тільки з’являться гроші, куплю собі те-то і те-то»

Ця фраза, за езотеричними уявленнями, свідчить про звичку витрачати всі отримані кошти, не залишаючи нічого для заощаджень.

Вважається, що прагнення відразу витратити новий дохід заважає накопичувати капітал. Крім того, прихильники таких переконань стверджують, що легке прощання з грошима нібито відштовхує фінансову енергію та призводить до швидкого зникнення заощаджень.

4. «В інших грошей багато, а в мене мало»

Порівняння власного матеріального становища з достатком інших людей також називають негативною установкою.

На думку езотериків, повторення таких слів закріплює переконання у власній фінансовій неспроможності. Натомість вони радять відмовитися від постійних порівнянь і зосередитися на власних можливостях та цілях.

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5. «Багато грошей можна тільки вкрасти»

Переконання, що великі статки неможливо отримати чесним шляхом, також відносять до фраз, які нібито програмують людину на бідність.

За езотеричними уявленнями, така позиція заздалегідь обмежує фінансові перспективи. Людина починає сприймати великі заробітки як щось недосяжне, а тому нібито погоджується лише на доходи, яких вистачає для задоволення базових потреб.

Прихильники народних прикмет та езотерики радять уважніше ставитися до висловів про гроші, не знецінювати власні можливості та не формувати негативних переконань щодо фінансового добробуту.

Водночас варто пам’ятати, що твердження про здатність певних фраз притягувати бідність не мають наукового підтвердження.

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