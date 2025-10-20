Не вистачить і 10 мішків: у які дні жовтня та листопада потрібно посіяти буряки для рекордного врожаю

Коли сіяти буряк в жовтні-листопаді 2025 року / © unsplash.com

Ті, хто вже давно практикує підзимове висівання, знають: це не просто зручно — це вигідно. Навесні, коли сусіди лише починають копати грядки, у вас уже зеленіють дружні паростки. Буряк стартує раніше, набирає силу природним шляхом і дає врожай, який потішить і смаком, і розміром.

Ще один великий плюс — мінімум весняних клопотів. Підготовлені з осені грядки не потрібно перекопувати, а насіння не потребує поливання: волога в ґрунті вже є. За зиму воно природно загартовується, стає витривалим до морозів і хвороб. Навіть якщо весна буде сухою чи холодною — сходи все одно з’являться стабільно й одночасно.

Проте важливо вгадати з термінами. Якщо посіяти занадто рано, буряк може прорости до настання морозів і загинути. Оптимальний період — коли температура тримається в межах 0…–5 °C, а земля охолола до приблизно –2 °C. У більшості регіонів це кінець жовтня або середина листопада.

Досвідчені городники також радять орієнтуватися на місячний календар. Правильно підібрані дати посіву можуть значно посилити розвиток рослин. У жовтні сприятливими будуть 22, 23, 25, 26 і 29 числа. А в листопаді ідеальні дні — 2, 3, 6, 9, 10, 18 і 19. Посіяне в ці періоди насіння краще приживається та дає дружні, міцні сходи.