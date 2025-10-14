Не витрачайте гроші на хімію: які кімнатні рослини врятують ваш дім від цвілі та вологи

Кімнатні рослини. / © Pexels

Цвіль – поширена проблема в багатьох квартирах і приватних будинках. Особливо з настанням холодів. Більшість господи борються з нею за допомогою хімікатів. Втім, допомогти можуть звичайні кімнатні рослини.

Є кілька кімнатних рослин, які можуть знизити рівень вологості в приміщенні, природно запобігаючи росту цвілі, пише Express.

Використання кімнатних рослин у приміщеннях, які схильні до появи цвілі, гарний природний спосіб контролювати рівень вологості. Рослини поглинають її через листя. Таким чином ризик її появи значно зменшується.

Англійський плющ

Ця вологолюбна рослина добре росте у ванних кімнатах або на кухнях. Вона бореться з пліснявою, що передається повітрям у вологому середовищі та значно покращує циркуляцію повітря.

Єдиний мінус англійського плюща - це те, що він є отруйним для домашніх тварин. Саме тому його треба тримати якомога далі від кішок й собак.

Плющ любить яскраве й непряме світло, добре росте в дренованому ґрунті. Він дуже легкий у догляді, адже поливати його потрібно лише тоді, коли висохне верхній шар ґрунту.

Пальми

Пальми ідеально вписуються в інтер’єр будь-якої кімнати. Але фахівці радять розміщувати її біля вікна, що виходить на захід чи південь. Рослина любить яскраве, але непряме світло.

Пальми не лише запобігають появі цвілі, а ще й діють як природні осушувачі повітря. Крім того, вони невибагливі у догляді. Їх потрібно поливати лише раз на тиждень або кожні 10 днів.

Взимку розміщуйте їх біля вікна, що виходить на захід або південь, для яскравого, непрямого світла.

Сансев’єрія

Ця рослина - найкращий вибір для будинків, які страждають від надмірної вологості. Сансев’єрія добре росте в сонячному місці й чудово адаптується до вологого чи сухого середовища.

Спатифілум

Спатифілум ідеально підходить для теплого та вологого середовища, схильного до утворення цвілі. Він добре росте у місці з непрямим сонячним освітленням. Тому розташувати їх можна у будь-якому місці в кімнаті чи будинку.

