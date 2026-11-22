Хурма. / © Getty Images

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Хурма — не лише смачний сезонний фрукт, а й чудова основа для домашніх десертів. Її солодка м’якоть добре поєднується з вершками, сиром, шоколадом, горіхами та прянощами. З хурми можна приготувати ніжний мус, повітряний чизкейк або ароматний десерт із медом і корицею.

ТСН.ua підготувавтри прості рецепти десертів з хурми.

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Для мусу та чизкейка найкраще підходять дуже стиглі, м’які плоди з соковитою м’якоттю — їх легко перетворити на однорідне пюре. А ось для запікання краще взяти хурму, яка вже достигла, але ще добре тримає форму.

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Мус із хурми

Інгредієнти:

2 стиглі хурми

200 мл вершків жирністю 30–33%

2 ст. л. цукрової пудри

1 ч. л. лимонного соку

5 г желатину

30 мл води

Приготування:

Желатин залийте холодною водою та залиште на 10–15 хв, щоб він набух. Хурму помийте, очистіть від шкірки, видаліть кісточки, а м’якоть подрібніть блендером до однорідного пюре. Додайте лимонний сік і перемішайте. Набухлий желатин обережно підігрійте на водяній бані до повного розчинення. Влийте желатин у фруктове пюре тонкою цівкою, постійно перемішуючи. Охолоджені вершки збийте із цукровою пудрою до м’яких піків. З’єднайте вершки з хурмовою масою, розкладіть мус у склянки або креманки. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 3–4 год., щоб він застиг.

Чизкейк із хурмою без випікання

Інгредієнти для основи:

200 г пісочного печива

80 г вершкового масла

Інгредієнти для сирної маси:

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400 г вершкового сиру

200 мл вершків жирністю 30–33%

100 г цукрової пудри

10 г желатину

50 мл води

1 ч. л. ванільного цукру

Інгредієнти для фруктового шару:

2 стиглі хурми

1 ст. л. цукрової пудри

5 г желатину

30 мл води

Приготування:

Печиво подрібніть на дрібну крихту за допомогою блендера або качалки. Вершкове масло розтопіть, додайте до печива і добре перемішайте. Викладіть масу на дно роз’ємної форми діаметром приблизно 18–20 см, утрамбуйте і поставте до холодильник на 20–30 хв. Вершковий сир змішайте із цукровою пудрою і ванільним цукром до однорідної консистенції. Окремо збийте холодні вершки до м’яких піків і поступово введіть їх до сирної маси. Желатин для сирного шару залийте водою та залиште набухати. Потім підігрійте до розчинення, трохи охолодіть і тонкою цівкою влийте в сирну суміш, постійно перемішуючи. Викладіть начинку на охолоджену основу, розрівняйте та поставте в холодильник приблизно на 3 год. Для верхнього шару хурму очистіть, подрібніть блендером із цукровою пудрою до пюре. Желатин залийте водою, дайте набухнути та підігрійте до розчинення. Змішайте його з хурмовим пюре. Коли сирний шар достатньо застигне, рівномірно розподіліть зверху хурмову масу. Поверніть чизкейк у холодильник ще на 3–4 год.

Запечена хурма

Інгредієнти:

3 стиглі, але щільні хурми

3 ч. л. меду

30 г волоських горіхів

½ ч. л. кориці

1 ч. л. вершкового масла

1 ст. л. лимонного соку

Приготування:

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Хурму помийте, обсушіть і розріжте навпіл. Якщо плоди великі, можна нарізати їх часточками. Викладіть фрукти у форму для запікання зрізом догори. Збризніть лимонним соком, полийте медом і посипте корицею. Волоські горіхи подрібніть ножем і розподіліть поверх хурми. Додайте невеликі шматочки вершкового масла. Запікайте в духовці за температури 180°C приблизно 15–20 хв, доки хурма не стане м’якою, а горіхи злегка підрум’яняться.

Нагадаємо, ми писали про відмінність, а також користь хурми і шарона.

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