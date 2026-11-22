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Не їжте хурму лише свіжою: три прості десерти, які здивують смаком
Для десертів найкраще використовувати солодку хурму без вираженої терпкості — тоді її смак гармонійно поєднається з іншими інгредієнтами.
Хурма — не лише смачний сезонний фрукт, а й чудова основа для домашніх десертів. Її солодка м’якоть добре поєднується з вершками, сиром, шоколадом, горіхами та прянощами. З хурми можна приготувати ніжний мус, повітряний чизкейк або ароматний десерт із медом і корицею.
ТСН.ua підготувавтри прості рецепти десертів з хурми.
Для мусу та чизкейка найкраще підходять дуже стиглі, м’які плоди з соковитою м’якоттю — їх легко перетворити на однорідне пюре. А ось для запікання краще взяти хурму, яка вже достигла, але ще добре тримає форму.
Мус із хурми
Інгредієнти:
2 стиглі хурми
200 мл вершків жирністю 30–33%
2 ст. л. цукрової пудри
1 ч. л. лимонного соку
5 г желатину
30 мл води
Приготування:
Желатин залийте холодною водою та залиште на 10–15 хв, щоб він набух.
Хурму помийте, очистіть від шкірки, видаліть кісточки, а м’якоть подрібніть блендером до однорідного пюре. Додайте лимонний сік і перемішайте.
Набухлий желатин обережно підігрійте на водяній бані до повного розчинення. Влийте желатин у фруктове пюре тонкою цівкою, постійно перемішуючи.
Охолоджені вершки збийте із цукровою пудрою до м’яких піків.
З’єднайте вершки з хурмовою масою, розкладіть мус у склянки або креманки. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 3–4 год., щоб він застиг.
Чизкейк із хурмою без випікання
Інгредієнти для основи:
200 г пісочного печива
80 г вершкового масла
Інгредієнти для сирної маси:
400 г вершкового сиру
200 мл вершків жирністю 30–33%
100 г цукрової пудри
10 г желатину
50 мл води
1 ч. л. ванільного цукру
Інгредієнти для фруктового шару:
2 стиглі хурми
1 ст. л. цукрової пудри
5 г желатину
30 мл води
Приготування:
Печиво подрібніть на дрібну крихту за допомогою блендера або качалки. Вершкове масло розтопіть, додайте до печива і добре перемішайте.
Викладіть масу на дно роз’ємної форми діаметром приблизно 18–20 см, утрамбуйте і поставте до холодильник на 20–30 хв.
Вершковий сир змішайте із цукровою пудрою і ванільним цукром до однорідної консистенції.
Окремо збийте холодні вершки до м’яких піків і поступово введіть їх до сирної маси.
Желатин для сирного шару залийте водою та залиште набухати. Потім підігрійте до розчинення, трохи охолодіть і тонкою цівкою влийте в сирну суміш, постійно перемішуючи.
Викладіть начинку на охолоджену основу, розрівняйте та поставте в холодильник приблизно на 3 год.
Для верхнього шару хурму очистіть, подрібніть блендером із цукровою пудрою до пюре.
Желатин залийте водою, дайте набухнути та підігрійте до розчинення. Змішайте його з хурмовим пюре.
Коли сирний шар достатньо застигне, рівномірно розподіліть зверху хурмову масу. Поверніть чизкейк у холодильник ще на 3–4 год.
Запечена хурма
Інгредієнти:
3 стиглі, але щільні хурми
3 ч. л. меду
30 г волоських горіхів
½ ч. л. кориці
1 ч. л. вершкового масла
1 ст. л. лимонного соку
Приготування:
Хурму помийте, обсушіть і розріжте навпіл. Якщо плоди великі, можна нарізати їх часточками.
Викладіть фрукти у форму для запікання зрізом догори. Збризніть лимонним соком, полийте медом і посипте корицею.
Волоські горіхи подрібніть ножем і розподіліть поверх хурми. Додайте невеликі шматочки вершкового масла.
Запікайте в духовці за температури 180°C приблизно 15–20 хв, доки хурма не стане м’якою, а горіхи злегка підрум’яняться.
Нагадаємо, ми писали про відмінність, а також користь хурми і шарона.