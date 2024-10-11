Не забивають димохід, економні і дають багато жару: спеціалісти назвали найкращі дрова для пічки

До вибору дров потрібно підходити відповідально. Потрібно брати до уваги багато факторів, зокрема, породу, вологість деревини і її вік.

Дрова повинні відповідати одній важливій вимозі — добре віддавати тепло і мати високу горючість. Ця якість залежить не лише від деревини, але й від її вологості. Якщо ви візьмете правильні дрова, але вони будуть погано підсушені, то під час горіння дерево виділятиме надто багато диму.

Ще один момент, на який слід звертати увагу, це здатність деревини виділяти сажу під час горіння. А також ті речовини, що осідають в димоході. Димохід печі після таких дров досить важко прочистити.

Якими дровами краще топити піч

Дуб — вважається найкращим варіантом для опалення житлових приміщень, однак цінник буде досить високим. Основними перевагами дров з дубу є довгий час горіння, щільна деревина, високе тепловіддавання. Клен, бук, граб, ясен — своїми властивостями дуже схожі на дуб, тому що довго горять, повільно розгораються і мають високе тепловіддавання. Береза — дуже популярна для обігрівання житлових приміщень. Такі дрова швидко сохнуть, мають приємний аромат, легко розколюються, виділяють багато жару під час горіння, недорогі. Єдиний мінус берези полягає в тому, що вона швидко гниє, тому неможливо запастися дровами на довгий час. Осика, вільха — дають менше тепла, ніж інші дрова, проте найбільшою їхньою перевагою є те, що вони допомагають прочистити димохід від сажі. Вони не димлять під час горіння.

А ось деякі дрова краще не використовувати для опалення житлових приміщень. І це всі хвойні (крім модрини), тому що вони виділяють під час горіння багато смоли, яка збирається в проміжках між волокнами деревини. Дрова виділяють густий дим, що буде осідати на стінках димаря як липка сажа. А ще вони дуже швидко згорають.

Хвойні дерева використовують для камінів з відкритою топкою (вони приємно потріскують під час горіння) і для опалення лазні (наповнюють приміщення приємним ароматом). Якщо ви використовуєте дрова з ялини чи сосни для опалення печі, закидайте разом деревину осики чи вільхи, яка буде очищати димар від сажі.

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