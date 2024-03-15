Не забудьте підживити малину в березні, щоб влітку отримати вибухове зростання ягід: перелік добрив

До підживлення малини потрібно підходити з належною турботою та увагою. Лише тоді кущі дадуть великий урожай ягід.

За словами досвідчених садівників, щоб отримати по-справжньому вибухове зростання ягід та активний розвиток кущів, необхідно вже у березні внести під малину кілька важливих добрив.

Азотні добрива

Як тільки зійде сніг, але бруньки на кущах малини ще не почнуть набухати, потрібно вносити саме азотні добрива. Завдяки азоту відбувається активне зростання зеленої маси, що дуже важливо на першому етапі вегетації. Для цього садівники радять використовувати аміачну селітру або сечовину. Розраховуйте, що на 1 кв. метр насаджень вам знадобиться 20-30 г добрива.

Комплексні мінеральні добрива

Як тільки малина вже почала активно зростати, їй потрібні вже комплексні мінеральні добрива, в яких містяться азот, фосфор та калій. Всі ці елементи необхідні рослині, щоб сформувати міцні пагони та активно плодоносити у майбутньому. Добрива важливо застосовувати відповідно до інструкції, але зазвичай на 1 кв. метр беруть 40-60 г.

Органічні підживлення

Не варто забувати і про органічні добрива, зокрема перегній та компос. Вони допомагають збагатити ґрунт необхідними мікроелементами, покращити його структуру, утримання вологи та повітропроникність. Можете просто розкидати органіку навколо кущів шаром 5-7 см, а потім акуратно вмішати у товщу ґрунту.

Підживлення мікроелементами

Вони допомагають стимулювати ягоди і підвищити стійкість рослини до хвороб та шкідників. Садівники радять проводити позакореневе підживлення такими елементами як цинк, бор, марганець. Також можете розпорошити розчин добрив на листя під час активного вегетативного зростання.

Дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете вже цього літа отримати великі ягоди малини.

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