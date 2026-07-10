Не залишайте це в розетці: експерти назвали побутову техніку, яка може спричинити пожежу

Електрика / © pixabay.com

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Не всю побутову техніку безпечно залишати підключеною до мережі, особливо якщо ви їдете у відпустку або надовго залишаєте квартиру без нагляду. Експерти назвали прилади, які варто обов’язково відключати, щоб уникнути загоряння.

Про це пише Good Housekeeping.

Фахівці разом із експертами з пожежної безпеки зазначають, що особливу увагу потрібно приділяти пристроям із літій-іонними акумуляторами. Це ноутбуки, електроінструменти, електровелосипеди та інша сучасна техніка.

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Після повного заряджання такі пристрої рекомендують одразу від’єднувати від мережі, адже тривале перебування на зарядці може призвести до перегрівання акумулятора.

Також варто вимикати із розетки зарядні пристрої для телефонів та ноутбуків. Хоч вони й споживають небагато електроенергії, постійна робота під напругою поступово зношує їхні внутрішні компоненти.

Яку кухонну техніку краще не залишати ввімкненою

Експерти радять перед виходом із дому відключати від мережі електрочайники, тостери, мініпечі та інші невеликі кухонні прилади.

Причина — можливі стрибки напруги, які здатні спричинити перегрівання. Додаткову небезпеку створюють залишки жиру, пилу чи крихт усередині техніки, що можуть стати причиною загоряння.

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Телевізори, ігрові приставки, монітори та інші мультимедійні пристрої навіть у режимі очікування продовжують споживати електроенергію.

Саме тому експерти рекомендують під час тривалих поїздок повністю відключати їх від мережі або використовувати мережевий фільтр із захистом від перепадів напруги. Це не лише допоможе заощадити електроенергію, а й захистить техніку від можливих пошкоджень.

Однією з найчастіших причин побутових пожеж залишаються електричні обігрівачі. Якщо прилад не використовується, його рекомендують повністю вимикати з розетки.

Також після кожного використання потрібно відключати фени, плойки та стайлери. Особливо небезпечними можуть бути пошкоджені шнури живлення, які підвищують ризик короткого замикання.

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Фахівці радять перед кожною тривалою відсутністю перевіряти, чи всі потенційно небезпечні електроприлади відключені від мережі. Така проста звичка допоможе не лише скоротити рахунки за електроенергію, а й значно знизити ризик пожежі або пошкодження дорогої техніки.

Нагадаємо, енергетики дали важливу пораду, як не спалити техніку, коли дали світло. Перші хвилини після відновлення електропостачання є найнебезпечнішими для мережі та побутової техніки.

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