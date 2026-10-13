Не залишайте це вдома до зими: шість речей, які вже час прибрати

Що потрібно прибрати з дому до зими / © pexels.com

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Щоб підготувати оселю до зими, не обов’язково витрачати цілий день на генеральне прибирання. Достатньо пройтися кількома зонами квартири й визначити, що варто сховати, замінити або викинути.

Літні пледи та легкі покривала

Тонкі покривала й бавовняні пледи, які були доречними влітку, можна замінити теплішими варіантами. Для холодного сезону підійдуть вироби з вовни, флісу або щільного трикотажу. Вони допоможуть зігрітися під час відпочинку та зроблять інтер’єр візуально затишнішим.

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Літній текстиль перед зберіганням потрібно випрати відповідно до рекомендацій на етикетці й повністю висушити. Потім його можна скласти в тканинні чохли або контейнери та покласти на верхню полицю шафи. Якщо місця мало, стануть у пригоді вакуумні пакети, але їх варто використовувати лише для тканин, яким підходить такий спосіб зберігання.

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Додатково перевірте декоративні наволочки: якщо вони вигоріли, втратили форму або вже не поєднуються з іншим текстилем, відкладіть їх для ремонту чи замініть.

Засохлі та пошкоджені кімнатні рослини

Восени кімнатні квіти отримують менше природного світла, а після ввімкнення опалення повітря в приміщенні може стати сухішим. Через це деякі рослини починають скидати листя, повільніше рости або втрачати звичний вигляд.

Перед зимою огляньте горщики, листя та ґрунт. Якщо рослина має сухі гілки, їх можна обрізати, а режим поливу й освітлення — скоригувати відповідно до її потреб. Переконайтеся, що на листках немає ознак шкідників або хвороб.

Якщо рослина повністю засохла й не має ознак відновлення, її краще прибрати разом із ґрунтом, а горщик вимити перед повторним використанням. Не варто поспішати викидати кожну квітку з пожовклим листям: іноді проблема пов’язана зі зміною умов догляду, а не з незворотним пошкодженням.

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Літнє взуття в передпокої

Сандалі, шльопанці та легкі кеди можуть залишатися біля входу навіть тоді, коли погода вже вимагає теплого взуття. У результаті передпокій захаращується, а знайти потрібну пару серед інших стає складніше.

Відберіть взуття, яке носитимете найближчими тижнями, а решту підготуйте до зберігання. Перед тим як складати літні пари в коробки, очистьте підошви, витріть поверхню та добре просушіть їх. Для взуття з натуральної шкіри використовуйте засоби, рекомендовані виробником.

У коридорі залиште достатньо місця для осінніх черевиків і зимових чобіт. Це особливо зручно в період дощів, снігу та сльоти, коли мокре взуття доводиться сушити частіше.

Декор, який більше не відповідає сезону

З приходом холодів необов’язково повністю змінювати інтер’єр. Однак кілька сезонних деталей можна переставити, щоб кімнати мали охайніший вигляд і краще відповідали настрою осені та зими.

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Наприклад, яскраві літні вази, легкі декоративні композиції та текстиль із насиченими тропічними принтами можна тимчасово прибрати. Натомість використовуйте нейтральні кольори, дерев’яні елементи, кераміку або текстиль у теплих відтінках.

Перед тим як купувати нові прикраси, перегляньте те, що вже є вдома. Часто достатньо переставити декілька предметів, прибрати зайве з відкритих полиць і звільнити поверхні від дрібниць, які збирають пил.

Забруднені фільтри та переповнені пилозбірники

Перед опалювальним сезоном варто приділити увагу техніці, яку використовують для прибирання та вентиляції. Забитий пилом фільтр може знижувати ефективність роботи пристрою, а переповнений контейнер пилососа ускладнює прибирання.

Перевірте фільтри пилососа, кондиціонера та вентиляційного обладнання. Одні можна промити або очистити, інші необхідно замінити. Орієнтуйтеся на інструкцію конкретного пристрою: не кожен фільтр призначений для миття.

Перед обслуговуванням вимкніть техніку та від’єднайте її від електромережі, якщо цього вимагає виробник. Також очистьте пилозбірник пилососа й перевірте, чи не потребують догляду решітки вентиляції.

Регулярне обслуговування допомагає техніці працювати належним чином і підтримувати чистоту в приміщенні. Якщо обладнання має складну конструкцію або несправності, краще звернутися до фахівця.

Відкриті банки, пакети та старі запаси продуктів

Кухонні шафи теж потребують сезонної ревізії. У них можуть залишатися відкриті пачки круп, борошна, горіхів, спецій або консервів, про які давно забули. Частина таких продуктів втрачає смак, а за неправильного зберігання може зіпсуватися.

Дістаньте запаси з полиць і перевірте терміни придатності, стан упаковки та умови зберігання. Продукти з ознаками плісняви, стороннім запахом або пошкодженою упаковкою, які можуть бути небезпечними, краще утилізувати.

Крупи, борошно та інші сухі продукти зберігайте в чистих герметичних контейнерах, якщо це відповідає рекомендаціям виробника. Не змішуйте нові запаси із залишками старих, доки не перевірите їхній стан. Так буде легше контролювати кількість продуктів і підтримувати порядок у шафах.

Як швидко підготувати дім до зими

Щоб не відкладати прибирання на вихідні, розділіть роботу на кілька коротких етапів:

Передпокій: приберіть літнє взуття та звільніть місце для зимових пар. Вітальня і спальня: замініть легкий текстиль, а літні покривала підготуйте до зберігання. Підвіконня: огляньте кімнатні рослини та приберіть засохлі частини. Побутова техніка: перевірте фільтри й очистьте пилозбірники відповідно до інструкцій. Кухня: перегляньте запаси, перевірте терміни придатності та впорядкуйте упаковки.

Після такої ревізії вдома стане простіше підтримувати порядок, а потрібні речі буде легше знаходити. Головне — не намагатися зробити все за один раз: почніть із найбільш захаращеної зони й поступово переходьте до наступної.

FAQ

Що потрібно прибрати з дому до зими?

Перед зимою варто сховати літній текстиль і взуття, переглянути сезонний декор, оцінити стан кімнатних рослин, очистити фільтри побутової техніки та перевірити запаси продуктів. Це допоможе звільнити місце й підготувати оселю до холодного сезону.

Як підготувати квартиру до зими?

Почніть із прибирання речей, якими більше не користуєтеся щодня. Далі перевірте вікна й двері на наявність щілин, переконайтеся, що опалювальні прилади працюють належним чином, очистьте фільтри техніки та підготуйте теплий текстиль. Якщо помітили несправності систем опалення або вентиляції, зверніться до спеціаліста.

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