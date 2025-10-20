Не залишайте ці прилади в розетці, коли йдете з дому: вони можуть спалити вашу оселю

Праска. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Перш ніж виходити з дому, варто перевірити, чи побутові прилади вимкнені з розетки. Експерти переконані, що ця проста звичка може врятувати ваш дім від пожежі.

Які пристрої і чому слід відключити від мережі перед виходом з дому, пише RMF2.

Спеціалісти з електричних пристроїв попереджають: навіть після вимкнення приладу за допомогою кнопки, він може надалі споживати електроенергію і залишатися джерелом небезпеки. Більшість пожеж у будинках починаються на кухні. Причинами часто стають прилади, які є у більшості з нас.

Реклама

Пристрої, які в жодному разі не можна залишати включеними у розетку

Електричні кавоварки

Нагрівальний елемент пристрою може накопичувати тепло, яке, якщо залишити без нагляду, може призвести до перегріву та короткого замикання.

Тостери та електрочайники

Залишки води або хлібні крихти можуть спричинити коротке замикання, навіть коли пристрій здається вимкненим.

Реклама

Праски

Пристрої, залишені підключеними до мережі, навіть після прасування, є потенційним джерелом займання.

Електрики наголошують: більшість не усвідомлює, що пристрої, залишені в режимі очікування, все ще споживають енергію. Це називається «фантомним живленням», яке не лише збільшує рахунки за електроенергію, але й збільшує ризик перегріву кабелів та внутрішніх компонентів.

Достатньо лише невеликої іскри, щоб сталася трагедія, попереджають фахівці.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, як вберегти проводку і дім від вогню, вмикаючи обігрівач.