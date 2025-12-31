Не зберігайте це в холодильнику: десять продуктів, які псуються від низької температури

Продукти, які не варто зберігати в холодильнику / © pexels.com

Реклама

Насправді ж деякі продукти холод сприймають вкрай негативно — вони швидше псуються і втрачають смак. Ось продукти, які краще тримати поза холодильником.

Хліб

Зберігання хліба в холодильнику — одна з найпоширеніших помилок. Під впливом холоду він швидко черствіє. Ідеальний варіант — кімнатна температура, хоча навіть тоді хліб залишатиметься свіжим лише кілька днів. Якщо буханка велика і ви не встигаєте її з’їсти, частину можна заморозити — це допоможе уникнути появи плісняви та пересушування.

Часник

Холод часнику шкідливий. Йому цілком достатньо сухого та провітрюваного місця, наприклад, полиці в коморі. У таких умовах він може зберігатися до двох місяців. Головне — забезпечити циркуляцію повітря, щоб головки залишалися свіжими довше.

Реклама

Пряні соуси

Багато хто автоматично ховає всі соуси в холодильник, хоча це далеко не завжди потрібно. Більшість гострих і пряних соусів містять природні консерванти — сіль, цукор, оцет. Завдяки цьому вони чудово зберігаються на полиці протягом кількох років без втрати смаку.

Картопля

Низькі температури шкідливі і для картоплі: крохмаль у бульбах перетворюється на цукор, що змінює смак готової страви. Найкраще зберігати її у паперовому пакеті в прохолодному та сухому місці. Пластикові контейнери варто уникати — в них накопичується волога, через що картопля швидше псується. Навіть температура близько +7 °C може негативно вплинути на її якість.

Помідори

Томати категорично не люблять холод. У холодильнику вони втрачають аромат, стають водянистими та без смаку. Якщо зберігати їх при кімнатній температурі, подалі від прямого сонця, вони зберігають натуральний смак і приємну текстуру. Заморожені помідори підходять лише для термічної обробки, а свіжі страви після холодильника можуть отримати неприродний присмак.

Цибуля

Цибулі також краще знайти місце поза холодильником. Вона чудово зберігається у сітчастих або тканинних мішечках із гарною циркуляцією повітря. Цибуля чутлива до світла, тому її краще тримати в темному місці. І пам’ятайте: цибулю не варто зберігати поруч із картоплею — виділена картоплею волога та гази прискорюють її псування.