Не зеленка і не відбілювач: по 3 ложки в тазик — і найстаріший тюль стане бездоганно білим
Як за допомогою народних методів відбілити старий сірий тюль від жовтизни та брудних плям.
Білосніжний тюль може зробити затишною будь-яку кімнату. Але з часом навіть найдорожча тканина жовтіє, тьмяніє і втрачає свій первозданний вигляд. Багато хто користується білизною та зеленкою, але такі засоби не лише малодієві, а й часто руйнують тонке волокно тканини. Однак досвідчені господині знають секрет: є простий домашній метод, завдяки якому навіть найстаріший тюль стає бездоганно білим вже після першого замочування.
Як відбілити старий сірий тюль: основний метод
Найефективніший спосіб повернути тюлю первозданну білизну — це суміш харчової соди та перекису водню.
У таз із теплою водою на 10 літрів додайте 3 столові ложки соди та 3 столові ложки перекису водню 3%.
Добре перемішайте, щоб порошок повністю розчинився.
Тюль треба замочити на 4 години, після чого прополоскати у чистій воді.
Результат буде помітним після першого прання: тюль стане білосніжним, зникне сіруватий відтінок і неприємний запах.
Які ще найкращі методи відбілювання сірого та жовтого тюлю
Сіль. Звичайна кухонна сіль має м’який освітлювальний ефект. У 10 літрах теплої води розчиняють 5 столових ложок солі, замочують тюль на ніч. Такий спосіб допомагає позбутися сіруватості та пилового нальоту.
Нашатирний спирт. У воду треба додати 2 столові ложки нашатирю та столову ложку прального порошку. Треба замочити тюль на годину й випрати як зазвичай. Такий метод повертає тканині легкість і знімає жовтизну.
Лимонна кислота. Пакетик лимонної кислоти варто розчинити у п’яти літрах теплої води. Тюль необхідно замочити на 3 години, опісля виполоскати холодною водою. Лимонна кислота не лише відбілює, а й освіжає тканину.
Молоко. Старовинний метод, який досі цінують і використовують досвідчені господині. Тюль треба занурити у теплу воду з молоком — на літр молока 5 літрів води, на 2 години. Це допомагає тканині стати світлішою і надає їй м’якості.
Крохмаль. Щоб не лише відбілити, а й надати тюлю красивої форми, його замочують у розчині крохмалю — 2 столові ложки на 5 літрів води. Тканина стає більш пружною, менше зминається і довше виглядає свіжою.