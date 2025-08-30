Як відбілити тюль від жовтизни та сірості / © pixabay.com

Білосніжний тюль може зробити затишною будь-яку кімнату. Але з часом навіть найдорожча тканина жовтіє, тьмяніє і втрачає свій первозданний вигляд. Багато хто користується білизною та зеленкою, але такі засоби не лише малодієві, а й часто руйнують тонке волокно тканини. Однак досвідчені господині знають секрет: є простий домашній метод, завдяки якому навіть найстаріший тюль стає бездоганно білим вже після першого замочування.

Як відбілити старий сірий тюль: основний метод

Найефективніший спосіб повернути тюлю первозданну білизну — це суміш харчової соди та перекису водню.

У таз із теплою водою на 10 літрів додайте 3 столові ложки соди та 3 столові ложки перекису водню 3%.

Добре перемішайте, щоб порошок повністю розчинився.

Тюль треба замочити на 4 години, після чого прополоскати у чистій воді.

Результат буде помітним після першого прання: тюль стане білосніжним, зникне сіруватий відтінок і неприємний запах.

Які ще найкращі методи відбілювання сірого та жовтого тюлю