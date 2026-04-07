Не зіпсуйте мотокосу: точні пропорції бензину та мастила, які реально працюють

Як розвести бензин до мотокоси

Змішування бензину з мастилом — це не просто технічна рутина, а справжнє мистецтво, від якого залежить довговічність вашого двигуна. У цьому матеріалі ми розкажемо, як приготувати ідеальну паливну суміш, щоб мотокоса працювала без збоїв і служила роками.

Двотактні двигуни мотокос компактні, але дуже примхливі. На відміну від автомобілів, у них немає окремої системи змащення: мастило, змішане з бензином, змазує рухомі деталі, знижує тертя та запобігає перегріву. Неправильне співвідношення може заклинити поршень, пришвидшити знос деталей або вивести двигун із ладу.

Уявіть паливну суміш як коктейль для вашої мотокоси: багато мастила — двигун «задихнеться», мало — «підсохне» від тертя. Ідеальний баланс гарантує плавну роботу, економію палива та мінімальний вплив на довкілля.

Що потрібно для ідеальної суміші

Два головні інгредієнти — бензин і мастило для двотактних двигунів.

Бензин:

Октанове число не менше 90 (А-92 або А-95).

Купуйте паливо лише на перевірених АЗС — сумнівне може засмітити карбюратор.

Уникайте бензину з високим вмістом етанолу (E10 і більше), він притягує вологу і сприяє корозії.

Не зберігайте бензин більше 30 днів — він втрачає властивості.

Порада: якщо сумніваєтесь — обирайте А-95. Стабільніше і чистіше.

Мастило:

Тільки спеціальне мастило для двотактних двигунів із маркуванням TC (Two Cycle).

Перевага брендів, рекомендованих виробником вашої мотокоси, або перевірених надійних марок (STIHL, Husqvarna, Motul, Castrol).

Позначки JASO FB, FC або FD гарантують низький рівень диму і ефективне змащення.

Синтетика згорає чистіше і залишає менше нагару, хоча дорожча.

Автомобільне мастило — табу. Воно знищить двотактний двигун.

Найпоширеніше співвідношення — 1:50 (1 частина мастила на 50 частин бензину). Наприклад, 5 л бензину потребують 100 мл мастила.

Дотримуйтесь інструкції виробника: під час обкатки нових мотокос може знадобитися більше мастила (1:40), щоб двигун добре змазувався.

Поради для новачків і досвідчених

Завжди читайте інструкцію. Кожна модель має свої нюанси. Інвестуйте в якісне паливо та мастило — дешевий варіант може дорого коштувати. Новачкам радимо практикуватися на малих об’ємах суміші, щоб відчути процес.

Дотримуючись цих правил, ви не тільки продовжите життя мотокоси, а й отримаєте задоволення від роботи — ефективно, безпечно і без зайвого клопоту.