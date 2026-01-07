Не зіпсуйте постільну білизну: найефективніші режими прання, які працюють на 100%

Режим прання постільної білизни / © pexels.com

Щоб вона служила довго і залишалася м’якою та свіжою, важливо правильно вибирати режим прання. Бавовна потребує стандартного циклу 40–60°C з помірним віджиманням, шовк і синтетика — делікатного на 30°C без інтенсивного тертя. Правильні налаштування допомагають уникнути зносу та зберегти яскравість кольорів.

Неправильний режим призводить до втрати форми, вицвітання та навіть алергій через бактерії. За даними Американської асоціації текстильних виробників, понад 70% випадків передчасного зносу білизни спричинені невідповідними налаштуваннями пральної машини.

Основні режими:

Бавовна: 40–60°C, 800–1000 об/хв, 1–2 години;

Шовк/Вовна: 30°C, 400–600 об/хв, 30–60 хв;

Синтетика: 30–40°C, 600–800 об/хв, 45–90 хв;

Льон: 50°C, 1000–1200 об/хв, 90–150 хв;

Сатин: 40°C, 600 об/хв, 60 хв.

Перед пранням сортуйте білизну за кольором, вивертайте навиворіт і перевіряйте кишені. Використовуйте м’які гелі, заповнюйте барабан на 2/3 та сушіть на свіжому повітрі, уникаючи прямого сонця.

Екологія і здоров’я: еко-режими на 30°C економлять енергію та бережуть тканину. Гіпоалергенне полоскання видаляє залишки мийних засобів, а парові цикли знищують кліщів і бактерії.

Помилки, яких слід уникати: перевантаження машини, ігнорування етикеток, гаряча вода для кольорової білизни, пропуск попередньої обробки плям, сушка на високих температурах.

Частота прання: раз на 7–10 днів, для дітей і алергіків — частіше, на 60°C при необхідності. Дотримання цих правил гарантує, що ваша білизна залишиться м’якою, свіжою і служитиме роками.