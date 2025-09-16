- Дата публікації
Не зіпсуйте закрутки: три сорти огірків, які в жодному разі не підходять для консервації
Не всі огірки, які чудово смакують у салатах, підходять для маринування чи засолювання.
Деякі сорти можуть зробити розсіл каламутним і надати заготовкам кислуватий смак, а замість очікуваної хрусткості господині отримають мляву консистенцію.
У виданні Сенсація розповіли, які сорти огірків краще залишити для свіжих страв.
Китайське диво
Цей сорт виростає до 50 см, і один плід легко стане основою для сімейного салату. Але для консервування він не підходить: під час маринування огірки швидко розм’якшуються, а розсіл стає каламутним вже через кілька днів. Найкраще насолоджуватися ними свіжими, додаючи до салатів та легких закусок.
Фенікс
Стійкий до хвороб і примх погоди, цей сорт довго плодоносить. Але в заготовках Фенікс втрачає хрусткість. Тому його краще вживати у свіжому вигляді, ніж маринувати.
Зозуля
Сорт швидко сходить і рясно дає плоди. Проте після консервування огірки стають губчастими і млявими. Тим не менш, Зозуля чудово підходить для свіжих салатів.
Що ще не варто консервувати
Тепличні огірки з надмірною кількістю добрив — вони накопичують хімічні речовини, що впливають на смак.
Перерослі або м’які плоди, навіть якщо сорт підходить для маринування.
Пошкоджені, гнилі або гіркі огірки — їх або варто підготувати для свіжого споживання, або повністю утилізувати.
Правильний вибір сорту та якісних плодів — запорука смачних і хрустких огірочків.