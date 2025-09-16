ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Не зіпсуйте закрутки: три сорти огірків, які в жодному разі не підходять для консервації

Не всі огірки, які чудово смакують у салатах, підходять для маринування чи засолювання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які сорти огірків не підходять для консервації

Які сорти огірків не підходять для консервації / © unsplash.com

Деякі сорти можуть зробити розсіл каламутним і надати заготовкам кислуватий смак, а замість очікуваної хрусткості господині отримають мляву консистенцію.

У виданні Сенсація розповіли, які сорти огірків краще залишити для свіжих страв.

Китайське диво

Цей сорт виростає до 50 см, і один плід легко стане основою для сімейного салату. Але для консервування він не підходить: під час маринування огірки швидко розм’якшуються, а розсіл стає каламутним вже через кілька днів. Найкраще насолоджуватися ними свіжими, додаючи до салатів та легких закусок.

Фенікс

Стійкий до хвороб і примх погоди, цей сорт довго плодоносить. Але в заготовках Фенікс втрачає хрусткість. Тому його краще вживати у свіжому вигляді, ніж маринувати.

Зозуля

Сорт швидко сходить і рясно дає плоди. Проте після консервування огірки стають губчастими і млявими. Тим не менш, Зозуля чудово підходить для свіжих салатів.

Що ще не варто консервувати

  • Тепличні огірки з надмірною кількістю добрив — вони накопичують хімічні речовини, що впливають на смак.

  • Перерослі або м’які плоди, навіть якщо сорт підходить для маринування.

  • Пошкоджені, гнилі або гіркі огірки — їх або варто підготувати для свіжого споживання, або повністю утилізувати.

Правильний вибір сорту та якісних плодів — запорука смачних і хрустких огірочків.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie