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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1410
Час на прочитання
2 хв

Не знаєте куди діти надлишок помідорів: найкращі способи приготування

Коли помідорів більше, ніж родина встигає з’їсти, частину можна перетворити на соус, заморозити або навіть висушити.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Помідори

Помідори / © pexels.com

Надлишок помідорів насамперед краще розподілити за стиглістю та станом, а не намагатися переробити все одним способом. М’які, дуже стиглі плоди використайте першими — для соусу, супу або іншої гарячої страви. Щільні плоди, які ще плануєте їсти свіжими, тримайте окремо від тих, що вже потребують перероблення.

Як розсортувати помідори за стиглістю

Спочатку відкладіть плоди з пліснявою, неприємним запахом або мокрими ділянками — їх не слід використовувати для заготовок. Стиглі, але цілі помідори переробіть найближчими днями, щоб не втратити врожай.

Свіжі помідори або томатні продукти можна тримати в холодильнику за температури нижче ніж 4,4 °C, але це не зупиняє псування назавжди. Тому регулярно перевіряйте їхній стан і не залишайте на зберігання плоди з ознаками пошкодження.

Швидкий томатний соус: інгредієнти, кроки та вихід

Для приблизно 1–1,2 л соусу знадобляться:

  • 2 кг стиглих помідорів;

  • 1 цибулина;

  • 2–3 зубчики часнику;

  • 2 столові ложки олії;

  • сіль, перець і сухі трави — за смаком.

  1. Помідори помийте, виріжте плодоніжки та наріжте. Якщо потрібен гладкий соус, занурте їх на 30–60 секунд в окріп, потім у холодну воду й зніміть шкірку.

  2. У каструлі прогрійте олію, злегка підсмажте цибулю та часник, додайте помідори.

  3. Доведіть суміш до кипіння й тушкуйте без кришки 35–45 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці посоліть, поперчіть і перебийте блендером або протріть через сито.

Такий соус можна використати одразу для пасти, піци, супу чи тушкованих овочів. Якщо його не подають одразу, швидко охолодіть, перекладіть у чистий контейнер і зберігайте в холодильнику; для довшого зберігання зручніше заморозити порціями.

Помідори для заморожування: для яких страв вони підійдуть

Помідори можна заморожувати цілими, шматочками або вже у вигляді соусу. Перед цим плоди помийте, обсушіть і видаліть плодоніжки, а потім розкладіть невеликими порціями в герметичні пакети чи контейнери.

Після розморожування м’якоть стане менш пружною, тому такі помідори найкраще підходять для супів, рагу, підлив, соусів і тушкованих страв. National Center for Home Food Preservation зазначає, що заморожені помідори після розморожування мають м’яку текстуру й придатні передусім для приготування, а не для свіжих салатів.

В’ялені та сушені помідори

Для сушіння беріть щільні, не переспілі плоди. Наріжте їх половинками або скибками, приберіть зайву рідину й сушіть у дегідраторі або духовці на низькій температурі до зморщеної, але не вологої середини.

В’ялені помідори зручно додавати до пасти, салатів, бутербродів і випічки. Зберігайте сушені помідори в чистій сухій герметичній тарі. Для домашнього тривалого зберігання не заливайте їх олією без перевіреної технології: NCHFP не рекомендує цей спосіб, оскільки олія може створити умови для розвитку ботулізму.

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