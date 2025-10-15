Не зробите цього у жовтні — весною тюльпани не зацвітуть: що зараз треба зробити з квітами

Тюльпани.

Жовтень - гарна пора для того, аби висадити цибулини тюльпанів. Так, вони зможуть гарно вкорінитися до настання морозів. Втім, не варто забувати, що дуже важливо захистити висаджені цибулинки. Тюльпани, які добре перезимували, навесні швидше проростають, мають міцне стебло й більшу квітку.

Як захистити тюльпани від морозів, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Восени та взимку земля то підмерзає, то відтає. Без захисту цибулини можуть почати проростати на поверхню. Вони можуть загинути, коли після тепла температура знову опуститься нижче нуля.

Усередині цибулини уже формується майбутній паросток і навіть зачаток весняного бутона. Якщо ґрунт промерзне занадто глибоко, то цибулина може загинути або ослабнути.

Мульчування

Перш за все, важливо не заливати грядку восени. Адже надлишок вологи перед морозами може призвести до загнивання цибулин.

Після перших легких заморозків, коли температура тримається близько 0°C, накрийте грядку шаром мульчі 5–10 см. Для цього підійде сухе листя, торф, солома, ялинове гілля або тирса.

Мульча збереже тепло, не дасть землі промерзнути занадто глибоко й захистить цибулини від різких перепадів температур.

Садівники наголошують, що дуже важливим є правильний час для мульчування. Не можна робити укриття занадто раною. Якщо накрити на початку жовтня, коли ґрунт теплий, то цибулини можуть “задихнутися” або піти в ріст.

Саме тому слід дочекатися стійких холодів, коли почалися перші заморозки.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно висаджувати тюльпани у жовтні, щоб навесні цвіли дуже рясно.