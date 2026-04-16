Помідори / © Unsplash

Реклама

Навесні томати опиняються під загрозою фітофторозу через поєднання тепла і підвищеної вологості. Втім, садівники можуть знизити ризики за допомогою простого прийому — правильного мульчування ґрунту.

Про це повідомило видання Express.

Фітофтороз — поширене грибкове захворювання, яке швидко поширюється у вологому середовищі. Спори переносяться водою, зокрема під час дощу або поливу, і найперше уражають нижнє листя. Воно вкривається плямами, буріє, зморщується і поступово втрачає здатність до фотосинтезу. У результаті рослина слабшає, її ріст сповільнюється, а врожайність різко падає. Навіть якщо плоди формуються, вони можуть загнивати ще до дозрівання.

Реклама

Фахівці радять передусім контролювати рівень вологи. Помідори потребують простору для росту — це забезпечує циркуляцію повітря і допомагає листю швидше висихати після опадів. Важливу роль відіграє і освітлення: рослини, що ростуть у затінку, довше залишаються вологими і частіше уражаються хворобами.

Полив також має значення. Його рекомендують здійснювати безпосередньо під корінь, уникаючи потрапляння води на листя. Зволоження зверху створює сприятливі умови для розвитку грибкових спор.

Одним із найефективніших способів захисту називають мульчування — покриття ґрунту навколо рослин органічними або іншими матеріалами. Такий шар працює як бар’єр: він не дає бризкам дощу піднімати частинки зараженого ґрунту на листя, де інфекція зазвичай і починає розвиватися. Для мульчування можна використовувати солому, сухе листя, папір або спеціальні покривні матеріали.

Крім захисної функції, мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті, регулює його температуру та поступово збагачує поживними речовинами. Це знижує стрес для рослин і робить їх більш стійкими до хвороб.

Реклама

Водночас садівникам радять не поспішати з мульчуванням одразу після висаджування розсади. Надто раннє покриття ґрунту може охолодити його, що сповільнить розвиток рослин і відтермінує дозрівання плодів. Оптимально дати помідорам прижитися і почекати близько місяця, поки земля достатньо прогріється.

