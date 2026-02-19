- Дата публікації
Небанальний рецепт млинців з цукіні — як приготувати
До 22 лютого в Україні триватиме Масниця. Млинці — одна з давніх страв цього періоду.
Триває Масниця. Традиційно в такі дні багато хто готує млинці. Рецептів млинців існує дуже багато, але є нестандартні варіанти.
Пропонуємо рецепт вегатеріанських млинців з цукіні.
Вегетаріанські млинці з цукіні
Інгредієнти:
250 мл соєвого молока
150 мл води
1 чайна ложка солі
1 столова ложка тростинного цукру або меду
2 столових ложки олії
170 г гречаного або житнього борошна
Для начинки:
1 паковання кисломолочного сиру
1 цукіні
1 червоний солодкий перець або перець чилі
дрібка улюблених спецій
1 зубчик часнику
пучок кропу або зелені селери
сіль, перець
Спосіб приготування
Змішуємо молоко, воду, сіль, мед (або цукор) у глибокій посудині.
Збиваємо за допомогою вінчика, поступово додаючи борошно. Залишаємо тісто на 15 хвилин.
Додаємо олію та ретельно змішуємо. Якщо тісто вийшло надто густим — додаємо ще молока або води.
Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Смажимо млинці близько 40 секунд з кожного боку.
Подрібнюємо перець та обсмажуємо його на розпеченій сковорідці близько 15 секунд.
Цукіні натираємо на тертці та додаємо до перцю. Тушкуємо близько 4 хвилин.
Додаємо за смаком сир, сіль і перець. Вичавлюємо зубчик часнику.
Подрібнюємо кріп або селеру і додаємо до цукіні.
На млинець викладаємо одну столову ложку начинки та загортаємо у конверт.
Викладаємо на тарілку.
Страву можна подавати разом зі сметаною або гострим соусом. Прикрашаємо листочками зелені або томатами чері.
