Небанальний рецепт млинців з цукіні — як приготувати

До 22 лютого в Україні триватиме Масниця. Млинці — одна з давніх страв цього періоду.

Млинці

Триває Масниця. Традиційно в такі дні багато хто готує млинці. Рецептів млинців існує дуже багато, але є нестандартні варіанти.

Пропонуємо рецепт вегатеріанських млинців з цукіні.

Вегетаріанські млинці з цукіні

Інгредієнти:

  • 250 мл соєвого молока

  • 150 мл води

  • 1 чайна ложка солі

  • 1 столова ложка тростинного цукру або меду

  • 2 столових ложки олії

  • 170 г гречаного або житнього борошна

Для начинки:

  • 1 паковання кисломолочного сиру

  • 1 цукіні

  • 1 червоний солодкий перець або перець чилі

  • дрібка улюблених спецій

  • 1 зубчик часнику

  • пучок кропу або зелені селери

  • сіль, перець

Спосіб приготування

  • Змішуємо молоко, воду, сіль, мед (або цукор) у глибокій посудині.

  • Збиваємо за допомогою вінчика, поступово додаючи борошно. Залишаємо тісто на 15 хвилин.

  • Додаємо олію та ретельно змішуємо. Якщо тісто вийшло надто густим — додаємо ще молока або води.

  • Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Смажимо млинці близько 40 секунд з кожного боку.

  • Подрібнюємо перець та обсмажуємо його на розпеченій сковорідці близько 15 секунд.

  • Цукіні натираємо на тертці та додаємо до перцю. Тушкуємо близько 4 хвилин.

  • Додаємо за смаком сир, сіль і перець. Вичавлюємо зубчик часнику.

  • Подрібнюємо кріп або селеру і додаємо до цукіні.

  • На млинець викладаємо одну столову ложку начинки та загортаємо у конверт.

  • Викладаємо на тарілку.

Страву можна подавати разом зі сметаною або гострим соусом. Прикрашаємо листочками зелені або томатами чері.

Раніше ми писали, як приготувати ідеальні млинці з трьох інгредієнтів. Рецепт читайте у новині.

