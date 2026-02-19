Млинці

Триває Масниця. Традиційно в такі дні багато хто готує млинці. Рецептів млинців існує дуже багато, але є нестандартні варіанти.

Пропонуємо рецепт вегатеріанських млинців з цукіні.

Вегетаріанські млинці з цукіні

Інгредієнти:

250 мл соєвого молока

150 мл води

1 чайна ложка солі

1 столова ложка тростинного цукру або меду

2 столових ложки олії

170 г гречаного або житнього борошна

Для начинки:

1 паковання кисломолочного сиру

1 цукіні

1 червоний солодкий перець або перець чилі

дрібка улюблених спецій

1 зубчик часнику

пучок кропу або зелені селери

сіль, перець

Спосіб приготування

Змішуємо молоко, воду, сіль, мед (або цукор) у глибокій посудині.

Збиваємо за допомогою вінчика, поступово додаючи борошно. Залишаємо тісто на 15 хвилин.

Додаємо олію та ретельно змішуємо. Якщо тісто вийшло надто густим — додаємо ще молока або води.

Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Смажимо млинці близько 40 секунд з кожного боку.

Подрібнюємо перець та обсмажуємо його на розпеченій сковорідці близько 15 секунд.

Цукіні натираємо на тертці та додаємо до перцю. Тушкуємо близько 4 хвилин.

Додаємо за смаком сир, сіль і перець. Вичавлюємо зубчик часнику.

Подрібнюємо кріп або селеру і додаємо до цукіні.

На млинець викладаємо одну столову ложку начинки та загортаємо у конверт.

Викладаємо на тарілку.

Страву можна подавати разом зі сметаною або гострим соусом. Прикрашаємо листочками зелені або томатами чері.

