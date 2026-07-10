Модниці масово обирають цей відтінок: головний тренд манікюру літа-2026 (фото)

Небесно-блакитний манікюр

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Якщо ще недавно головним кольором манікюру вважався жовтий, то цього сезону його впевнено витіснив небесно-блакитний. Цей ніжний відтінок швидко став одним із найпопулярніших у нейл-дизайні, адже поєднує свіжість, елегантність та універсальність.

Який дизайн для нігтів буде популярним, розповіли експерти Vogue Italia.

Зараз небесно-блакитний поширюється так само швидко, як кілька сезонів тому була мода на жовтий колір. Однак на відміну від багатьох трендів літа-2026, цей відтінок має всі задатки сучасної класики. Ніжний, але ніколи не банальний, свіжий, але не дитячий. Небесно-блакитний відтінок викликає легкість, спокій і вишукане відчуття сучасності.

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Небесно-блакитний колір пропонує безмежні можливості — від молочних і матових версій до глянцевих лакових ефектів, що переходять у металеві, хромовані та переливчасті текстури. Цей відтінок підкреслює як базовий манікюр, так і найкреативніший нейл-арт. Загалом колір дуже універсальний: його можна інтерпретувати мінімалістично або вишукано, романтично або сучасно, адаптуючись до будь-якої довжини та форми нігтів.

Небесно-блакитне хромове покриття

Хромоване покриття надає нігтям глибини та яскравості, створюючи майже рідкі відблиски, які фіксують світло з кожним рухом.

Небесно-блакитні нігті з пудровим покриттям

М’які, романтичні та вишукані, вони нагадують ніжність літньої хмари та ідеально поєднуються з більш ефірними образами цього сезону.

Короткі нігті небесно-блакитного кольору

Ідеальний вибір для тих, хто любить мінімалістичну естетику. Чисті, сучасні та неймовірно розкішні, вони ідеально підходять для повсякденного життя.

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Небесно-блакитні нігті з оксамитовим ефектом

Завдяки магнітній текстурі поверхня набуває майже тактильного виміру, що робить манікюр особливо розкішним і сучасним.

Приклади манікюру

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Небесно-блакитний манікюр

Нагадаємо, ми писали про те, як візуально подовжити нігті за допомогою італійського манікюру. Адже виявляється, щоб додати рукам витонченості, зовсім не обов’язково робити нарощування.

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