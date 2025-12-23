ТСН у соціальних мережах

Небезпечна економія: чому не можна вмикати посудомийну чи пральну машину на ніч

У різдвяний період навантаження на побутову техніку зростає, але пожежники радять не запускати її на ніч. Причина — підвищений ризик загоряння, коли люди сплять.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пральна машина

Пральна машина / © Freepik

Пожежні служби застерігають домогосподарства від небезпечної звички вмикати пральні та посудомийні машини на ніч, особливо у період різдвяних свят, коли побутова техніка працює значно інтенсивніше.

Про це повідомило видання Express.

У святковий сезон кухня стає одним із найбільш навантажених приміщень у домі: частіше готують їжу, миють посуд і запускають прання. Щоб зекономити час або кошти, деякі люди залишають посудомийні, пральні чи сушильні машини працювати під час сну. Втім, рятувальники наголошують — це може обернутися серйозною небезпекою.

Пожежники нагадують: більшість загорянь побутової техніки виникає саме тоді, коли за приладами ніхто не стежить. Тому користуватися такими машинами радять лише тоді, коли люди перебувають удома й не сплять — у разі пожежі це дає більше шансів швидко зреагувати.

Експерти звертають увагу і на поширений міт про «дешевшу нічну електроенергію». За словами рятувальників, для більшості домогосподарств це не відповідає дійсності, якщо вони не користуються спеціальними тарифами. Натомість ризик для життя у разі нічної пожежі значно зростає, адже люди сплять і мають менше часу на евакуацію.

Фахівці закликали не нехтувати простими правилами: перевіряти, чи не підлягає техніка відкликанню, стежити за станом кабелів і не залишати прилади увімкненими без нагляду. У разі будь-яких несправностей фахівці радять одразу від’єднувати техніку від мережі та звертатися до продавця або кваліфікованого майстра.

Пожежники також наголошують: у кожному домі мають бути справні пожежні сигналізації на всіх поверхах і чіткий план евакуації. Саме ці прості кроки, за словами рятувальників, у критичний момент можуть врятувати життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взимку кухня стає головним джерелом вологи в домі через активне готування. Експерти пояснили, як зменшити конденсат і запобігти появі плісняви без додаткового опалення.

