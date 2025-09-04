ТСН у соціальних мережах

Небезпечна помилка, яка може вартувати вам грошей та нервів: чому краще не мити підлогу водою з оцтом

Коли хочеться чистоти без агресивної хімії, рука часто тягнеться до пляшки з оцтом. Він здається універсальним засобом, але насправді не все так просто, особливо коли йдеться про догляд за підлоговими покриттями.

Тетяна Мележик
Чому не можна мити підлогу водою з оцтом

Чому не можна мити підлогу водою з оцтом / © Фото з відкритих джерел

Оцет — слабка кислота, але здатна поступово руйнувати захисні шари поверхні. Ламінат, паркет, плитка з часом втрачають блиск і стають більш вразливими.

Регулярне використання оцту пошкоджує лак та герметик, спричиняючи появу мікротріщин і знижуючи вологостійкість. На дерев’яних підлогах кислота може викликати потемніння та деформацію матеріалу. Особливо небезпечне поєднання оцту з гарячою водою.

Виробники підлогових покриттів чітко застерігають: оцет у догляді за підлогою не рекомендується. Ця інформація вказана в інструкціях, але в побуті її часто ігнорують.

Якщо в будинку є тварини, пари оцту можуть подразнювати їх дихальні шляхи, залишаючись у повітрі довше, ніж здається. Люди з чутливою шкірою ризикують отримати сухість та подразнення при контакті з оцтом, особливо без рукавичок.

Дехто вважає, що оцет дезінфікує, але його ефективність значно нижча, ніж у спеціалізованих засобів. Він не здатний знищувати віруси та стійкі бактерії.

На глянцевих поверхнях оцет залишає розводи та тьмяний наліт, псує зовнішній вигляд і вимагає додаткового полірування. На плитці з цементними швами оцет може руйнувати затирку, що призводить до проникнення вологи і появи цвілі.

Аромат оцту не зникає одразу, особливо в закритих приміщеннях, і може поєднуватися з іншими запахами, створюючи неприємний фон.

Для прибирання підлог набагато безпечніше обирати нейтральні засоби з м’яким pH — вони зберігають покриття, не шкодять поверхні і не викликають небажаних ефектів.

