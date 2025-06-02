Небезпечна помилка на кухні: 5 продуктів, які не можна готувати на антипригарній сковорідці

Які продукти не можна смажити на антипригарній сковороді / © Unsplash

Сковорідка з антипригарним покриттям є найулюбленішою помічницею багатьох господинь. Вона зручна у використанні, не дає стравам пригоріти й легко миється. Але є одне «але»: її покриття дуже вразливе. І якщо готувати на ньому не ті продукти, можна швидко зіпсувати і сковорідку, і навіть нашкодити своєму здоров’ю. Про це пише ресурс gazeta.ua.

Вершкове масло та маргарин — це вороги №1. Ці жири мають низьку температуру горіння. Уже на середньому вогні вони починають диміти, виділяючи їдкий дим і залишаючи на поверхні шар пригорілих залишків. Це не лише шкодить смаку страви, а й поступово роз’їдає антипригарне покриття сковороди.

Жирне м’ясо. Смажити жирну свинину чи бекон на тефлоні — погана ідея, цей продукт є прихованою загрозою для антипригарної сковороди. Велика кількість витопленого жиру створює перегрів, що руйнує покриття. Окрім того, за високих температур можуть виділятись небезпечні для здоров’я речовини.

Томатні соуси. Томати мають високу кислотність, а антипригарне покриття вразливе до кислоти, яка може його легко знищити. Якщо готувати соус на такій сковороді досить часто, вона швидко втратить свої властивості, а дрібні частинки покриття можуть потрапити у їжу.

Страви з оцтом або лимоном. Кислотні маринади під час нагрівання вступають у реакцію з покриттям, руйнуючи його зсередини. Особливо небезпечно, якщо поєднується кислота і висока температура. У такому випадку можна отримати не лише зіпсований посуд, а й шкоду для здоров’я.