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Небезпечна помилка на кухні: 5 продуктів, які не можна готувати на антипригарній сковорідці
Антипригарна сковорідка — не універсальний посуд. Щоб вона довго служила, треба уникати перегріву та агресивних речовин у складі продукту. Інакше можна не лише її зіпсувати, а й приготувати щось небезпечне для себе.
Сковорідка з антипригарним покриттям є найулюбленішою помічницею багатьох господинь. Вона зручна у використанні, не дає стравам пригоріти й легко миється. Але є одне «але»: її покриття дуже вразливе. І якщо готувати на ньому не ті продукти, можна швидко зіпсувати і сковорідку, і навіть нашкодити своєму здоров’ю. Про це пише ресурс gazeta.ua.
5 продуктів, які ніколи не можна готувати на сковорідкою з антипригарним покриттям
Вершкове масло та маргарин — це вороги №1. Ці жири мають низьку температуру горіння. Уже на середньому вогні вони починають диміти, виділяючи їдкий дим і залишаючи на поверхні шар пригорілих залишків. Це не лише шкодить смаку страви, а й поступово роз’їдає антипригарне покриття сковороди.
Жирне м’ясо. Смажити жирну свинину чи бекон на тефлоні — погана ідея, цей продукт є прихованою загрозою для антипригарної сковороди. Велика кількість витопленого жиру створює перегрів, що руйнує покриття. Окрім того, за високих температур можуть виділятись небезпечні для здоров’я речовини.
Томатні соуси. Томати мають високу кислотність, а антипригарне покриття вразливе до кислоти, яка може його легко знищити. Якщо готувати соус на такій сковороді досить часто, вона швидко втратить свої властивості, а дрібні частинки покриття можуть потрапити у їжу.
Страви з оцтом або лимоном. Кислотні маринади під час нагрівання вступають у реакцію з покриттям, руйнуючи його зсередини. Особливо небезпечно, якщо поєднується кислота і висока температура. У такому випадку можна отримати не лише зіпсований посуд, а й шкоду для здоров’я.
Цукор і карамель. Плавлений цукор нагрівається до надвисоких температур, які легко перевищують безпечний поріг для тефлону. До того ж, він швидко пригорає, залишаючи плями, які майже неможливо відмити без шкоди для сковороди.