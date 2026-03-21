Небезпечна їжа для собак: 5 продуктів, які можуть викликати сильний біль у вашого улюбленця

Собаки часто не перебирають їжею, однак така поведінка може становити реальну загрозу для їхнього здоров’я. Ветеринари наголошують: низка звичних для людей продуктів здатна викликати у тварин важкі стани — від травм до отруєння.

Про це повідомило видання Express.

Одним із найнебезпечніших варіантів є варені кістки. Після приготування вони стають більш крихкими та легко розколюються. Через це під час жування утворюються гострі уламки, які можуть спричинити задуху, пошкодити ротову порожнину або травмувати кишківник. У тяжких випадках це загрожує його розривом або розвитком перитоніту — запалення тканин черевної порожнини.

Не менш небезпечним є сире тісто. За словами ветеринарів, дріжджі продовжують діяти вже в організмі тварини. Тісто збільшується в об’ємі, що може призвести до сильного болю, розтягнення шлунка та навіть його завороту. Додатковий ризик — утворення етанолу під час бродіння, що здатне спричинити алкогольне отруєння.

Бекон, який часто вважають безпечним частуванням, також може зашкодити собаці. Через високий вміст жиру та солі він здатен викликати розлади травлення або панкреатит — запалення підшлункової залози, що порушує її нормальну роботу.

Серед небезпечних продуктів ветеринари також називають горіхи макадамії. Вони містять багато жиру та можуть порушити роботу травної системи. Вживання навіть відносно невеликої кількості здатне спричинити отруєння, яке проявляється слабкістю та тимчасовою втратою рухливості.

Окрему увагу фахівці звертають на білий хліб. Через вміст цукру та жирів він може призвести до розвитку панкреатиту, особливо у деяких порід. Відомі випадки, коли після поїдання великої кількості такого продукту тварини перебували у важкому стані кілька днів.

