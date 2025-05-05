Які культури не можна підживлювати перегноєм / © Freepik

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Професійні агрономи зазначають, що перегній, який не до кінця перепрів і не присипаний землею, здатен нанести непоправної шкоди розсаді. Бо таке підживлення пригнічує ріст молодого коріння. Якщо вносити добриво в лунки, його треба обов’язково присипати землею, щоб молода рослина не контактувала з ним. Інакше можуть попектися корені й розсада просто загине.

Експерти рекомендують удобрювати перегноєм міжряддя. Або посипати добривом грядки, а потім накривати їх мульчою. Щоб не вивітрювався азот, можна присипати перегній землею, шар ґрунту має становити близько 3 сантиметрів.

Які культури взагалі не терплять підживлення перегноєм: поради городникам

Фахівці застерігають, що перегній не є панацеєю для всіх городніх культур. Так, органічне підживлення вкрай корисне, проте деякі рослини його не переносять.

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Ось ці п’ять культур, які не варто підживлювати цим добривом:

буряк;

бобові;

редиска;

цибуля;

морква.

Ділянку для вирощування цих культур треба підживлювати ще восени. За зиму перегній перепріє і принесе користь, а в іншому випадку він може лише спалити городину. До того ж, варто знати, що в перегної можуть накопичуватися нітрати у великих кількостях, що негативно позначиться на коренеплодах.