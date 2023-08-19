Небезпечне сусідство: які дерева не уживаються, якщо посадити їх поруч

Дізнайтесь, яке сусідство не любить яблуня і що не можна садити поруч з абрикосом.

Якщо не враховувати, які дерева не вживаються між собою, не варто чекати на доглянутий фруктовий сад з великим урожаєм. Щоб ділянка завжди радувала око та приносила плоди, потрібно скласти правильний план висаджування.

Чому дерева не сумісні між собою

Основними чинниками, які призводять до несумісності, фахівці називають:

наявність однакових хвороб та шкідників;

виділення в повітря або ґрунт певних речовин, що пригнічіють сусідні рослини, кущі, дерева;

затінення низкорослих видів високими деревами;

наявність однакових кореневих систем в одному горизонті ґрунту;

деревам потрібні однакові поживні речовини, що призводить до ґрунтової втоми.

Експерти стверджують, що ідеально висаджувати на ділянці дерева, які відносяться до одного виду. Наприклад, створити лише яблуневий сад, грушевий або вишневий сад. Однак, якщо у вас велика ділянка або ви хочете смакувати різними фруктами та ягодами, вирощеними своїми руками, потрібно обирати дерева з однаковою системою вирощування.

Які фруктові дерева та ягідні кущі не можна садити поруч

Які фруктові дерева та ягідні кущі не можна садити поряд / Фото: Pexels

Невдале сусідство може призвести до поганого урожаю, а також загибелі рослин. Тому складати плани висаджувань дуже важливо.

Яке сусідство не любить яблуня:

ялівець звичайний;

малина;

картопля;

черешня;

груша;

персик;

глід;

бузок;

калина;

волоський горіх — краще взагалі висаджувати в різних кінцях саду.

Що не можна садити поряд з горобиною:

вишня (лише з червоною горобиною);

яблуня.

Що не можна садити поряд з абрикосом:

волоські горіхи;

черешня;

вишня;

персик;

всі кісточкові плоди.

Які ще дерева не вживаються між собою:

груша та бук;

барбарис і груша;

чорна смородина та вишня;

малина та вишня;

груша і слива;

ялівець і барбарис;

аґрус і малина;

чорна і червона смородина.

У деяких грамотних садівників навіть "погані" сусіди приживаються, але тут варто звернути увагу, що фахівці знають, яку агротехніку використовувати і як правильно доглядати за деревами, щоб нівелювати конкуренцію культур за виживання.

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