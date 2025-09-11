Коли у вересні не можна працювати на городі / © www.freepik.com/free-photo

Вересень вважається переломним місяцем для городників: урожай уже зібрано, але роботи на ділянці ще чимало. Саме в цей час важливо дотримуватися порад місячного календаря та враховувати народні прикмети. Астрологи й досвідчені господарі зазначають, що 19 і 20 вересня — це ті дні, коли варто утриматися від активних дій на городі.

Чому 19 і 20 вересня вважають небезпечними днями для роботи на городі

За місячним календарем ці числа пов’язані з різкими змінами погоди та нестабільними енергетичними потоками. Вважається, що будь-які земельні роботи в цей час можуть притягнути негативну енергію, яка погано позначиться на врожаї наступного року.

Окрім того, саме у ці дні часто спостерігаються перепади температури, нічні тумани та вологість, що підвищує ризик поширення грибкових захворювань.

Що не можна робити на городі 19 і 20 вересня за місячним календарем 2025 року

Не варто садити озимі культури. Посіви можуть бути слабкими і не приживуться.

Не треба пересаджувати кущі та дерева. Є велика ймовірність, що рослини не вкоріняться.

Не можна братися за обрізку. У цей час сад дуже вразливий, зрізи довго гояться і можуть спричинити хвороби всього дерева.

Не варто копати землю. Вважається, що можна «розгнівати» землю, і вона не віддячить урожаєм наступного року.

Не починайте масштабних господарських робіт. Народна прикмета каже: «Хто в ці дні трудиться над міру — той урожай від себе віджене».

Що можна робити 19 і 20 вересня на городі за місячним календарем 2025 року