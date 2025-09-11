- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 2 хв
Небезпечні числа вересня — 19 та 20: що в жодному разі не можна робити на городі в ці дні й чому
Це ті дні, коли варто відмовитися від активних робіт на землі. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти енергію, захистити сад і город від хвороб та забезпечити багатий урожай наступного року.
Вересень вважається переломним місяцем для городників: урожай уже зібрано, але роботи на ділянці ще чимало. Саме в цей час важливо дотримуватися порад місячного календаря та враховувати народні прикмети. Астрологи й досвідчені господарі зазначають, що 19 і 20 вересня — це ті дні, коли варто утриматися від активних дій на городі.
Чому 19 і 20 вересня вважають небезпечними днями для роботи на городі
За місячним календарем ці числа пов’язані з різкими змінами погоди та нестабільними енергетичними потоками. Вважається, що будь-які земельні роботи в цей час можуть притягнути негативну енергію, яка погано позначиться на врожаї наступного року.
Окрім того, саме у ці дні часто спостерігаються перепади температури, нічні тумани та вологість, що підвищує ризик поширення грибкових захворювань.
Що не можна робити на городі 19 і 20 вересня за місячним календарем 2025 року
Не варто садити озимі культури. Посіви можуть бути слабкими і не приживуться.
Не треба пересаджувати кущі та дерева. Є велика ймовірність, що рослини не вкоріняться.
Не можна братися за обрізку. У цей час сад дуже вразливий, зрізи довго гояться і можуть спричинити хвороби всього дерева.
Не варто копати землю. Вважається, що можна «розгнівати» землю, і вона не віддячить урожаєм наступного року.
Не починайте масштабних господарських робіт. Народна прикмета каже: «Хто в ці дні трудиться над міру — той урожай від себе віджене».
Що можна робити 19 і 20 вересня на городі за місячним календарем 2025 року
Зайнятися прибиранням городу від сміття та бур’янів.
Переглянути запаси насіння та підготувати місце для їх зберігання.
Планувати майбутні насадження й переглядати агрономічний календар.
Робити заготівлі — квашення, сушіння, консервування овочів та фруктів.