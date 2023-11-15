Небезпечні іграшки: лікарі попереджають про ялинкові прикраси, які можуть нашкодити

Купуючи ялинкові прикраси, обов'язково уважно прочитайте склад виробів. Також зверніть увагу на запах іграшок, оскільки ті, що мають низьку якість, можуть навіть викликати хімічне ураження чи сильну алергічну реакцію.

Часто виробники допускають невелику кількість токсичних речовин, яка не перевищує дозволену концентрацію. Однак водночас не враховується, що такі речовини можуть накопичуватися в організмі людини і нести небезпеку. Особливо шкодять здоров'ю звичайні пластикові прикраси.

Якщо від пластикових іграшок іде відчутний різкий запах, краще їх не купувати. Вони можуть бути вкрай небезпечними для організму. Це ж правило стосується і гірлянд. Вони не мають неприємно пахнути, нагріватися під час використання або бути неякісними на вигляд.

Дехто з медиків нагадує, що в оселі, де є маленька дитина або домашні улюбленці, краще відмовитися від новорічних іграшок зі скла. Небезпека полягає не лише в тому, що така прикраса може впасти, розбитися і малюк на неї наступить. Але і в тому, що дитина може взяти уламки скла до рота.

Звертайте також увагу на зовнішній вигляд ялинкових іграшок — краще, щоб вони мали однорідну структуру, без бусинок та інших дрібних деталей, які діти також можуть проковтнути. Краще відмовитися від придбання, якщо прикраса залишає на руках сліди блискіток або фарби.

Розвішуючи іграшки та гірлянди на ялинці, переконайтеся, що вони недоступні малюкові. Діти часто цікавляться тим, що сяє чи світиться, а це може призвести до неприємностей.

Читайте також: