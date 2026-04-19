Небезпечні легінси: вчені попередили про токсичні речовини в спортивному одязі

Дослідження показало, що легінси та інший спортивний одяг містить небезпечні речовини, які накопичуються в організмі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи безпечний ваш одяг для тренувань / © Credits

Популярний спортивний одяг, зокрема легінси та інші елементи так званого athleisure-стилю, може містити потенційно небезпечні хімічні речовини.

Про це попереджають науковці, які досліджують вплив синтетичних матеріалів на здоров’я людини, пише dailymail.

Професор екологічної хімії та токсикології Бірмінгемського університету Мохамед Абдалла вже понад десять років вивчає взаємодію хімікатів із людським організмом. За його словами, сучасний спортивний одяг, виготовлений із синтетичних тканин, може містити різні добавки — від пластифікаторів до антимікробних засобів і формальдегіду.

Дослідження показують, що під час фізичної активності піт може сприяти вивільненню цих речовин із тканини та їх проникненню через шкіру в організм. Враховуючи, що шкіра є більш проникною, ніж вважалося раніше, це викликає занепокоєння серед фахівців.

Синтетичні тканини і спорт

Окрім контакту зі шкірою, ще одним з ризиків є мікропластик. Синтетичні тканини здатні виділяти мікроскопічні волокна, які накопичуються в повітрі та можуть потрапляти в організм через дихання — особливо в закритих приміщеннях, таких як спортзали.

Експерти також звертають увагу на так звані «вічні хімікати» (PFAS), які використовуються для водовідштовхувальних та інших властивостей тканин. Вони можуть накопичуватися в організмі та потенційно становити загрозу для здоров’я.

Водночас фахівці наголошують, що повністю відмовлятися від фізичної активності не варто. Натомість радять уважніше ставитися до вибору одягу — віддавати перевагу натуральним тканинам або перевіреним брендам, що мінімізують використання шкідливих речовин.

Дослідники також закликають до ширших змін на рівні виробництва та регулювання, адже проблема не обмежується лише індивідуальним вибором споживачів.

Тим часом вчені попередили, що розігрівання їжі в пластикових контейнерах може бути небезпечною для здоров’я.

