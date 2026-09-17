Небезпечні місця холодильника: де правильно зберігати сире м’ясо

М’ясо може втратити свої смакові якості і навіть стати небезпечним / © pixabay.com

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Більшість людей зберігають м’ясо на верхніх і середніх полицях холодильника, що збільшує ризик зараження кампілобактеріозом і кишковою паличкою. М’ясний сік — це переносник бактерій, тому варто дотримуватися правил гігієни на кухні.

Про це пише видання southernliving.

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Згідно з рекомендаціями, м’ясо має лежати на найнижчій полиці, де зберігається максимальний холод. Вкрай важливо, щоб м’ясо загортали в упаковку або поміщали в герметичний контейнер. Так запобігається витік соку і перенесення бактерій на інші продукти харчування.

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Чимало людей помилково використовують середню полицю для зберігання сирого м’яса. Це підвищує ризик забруднення м’ясним соком продуктів, що зберігаються на полиці нижче.

Деякі люди зберігають м’ясо в ящиках для фруктів і овочів — це теж неправильно.

Якщо вам не потрібно використовувати продукт впродовж рекомендованого терміну, заморозьте його, а перед вживанням розморозьте в холодильнику впродовж ночі.

Нагадаємо, неправильне розморожування м’яса може не лише погіршити його смак і текстуру, а й створити умови для активного розмноження бактерій. Фахівці радять не залишати заморожений продукт надовго при кімнатній температурі та обирати способи, які дають змогу поступово підвищувати його температуру.

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