Небезпечний ворог у вашій ванній: як рожевий наліт загрожує здоров'ю

За словами експертів, для людей із нормальною імунною системою ця бактерія не є серйозною загрозою, але може викликати інфекції сечовивідних шляхів та дихальної системи.

Якщо у вашій ванній кімнаті з’явився рожевий наліт або слиз, варто бути уважними, адже це не просто сліди вологи чи мила. Насправді його спричиняє бактерія Serratia marcescens, яка любить теплі, вологі місця і може становити загрозу для здоров’я.

Про це розповідає IFL Science.

Цей мікроорганізм вперше був виявлений ще у 1819 році і з того часу вивчався вченими. Serratia marcescens часто оселяється у ванних кімнатах, на швах душових шторок, у мильницях і навіть у кухонних зливах. Вона живиться жировими відкладеннями від мила та шампунів і може швидко розповсюджуватися, утворюючи біоплівку, яка захищає її від зовнішнього впливу.

За словами експертів, для людей із нормальною імунною системою ця бактерія не є серйозною загрозою, але може викликати інфекції сечовивідних шляхів та дихальної системи. Особливу небезпеку вона становить для людей із ослабленим імунітетом.

Щоб позбутися рожевого слизу, фахівці рекомендують обробити уражені ділянки розчином білого оцту та води (у рівних пропорціях). Суміш потрібно залишити на 10 хвилин, після чого ретельно змити.

Як запобігти появі бактерії у ванній:

Провітрювати приміщення після прийому душу.

Використовувати витяжку для зменшення вологості.

Регулярно протирати мильниці та інші поверхні, що контактують з водою.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути небажаних бактерій і зберегти ванну кімнату в чистоті.